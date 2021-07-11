【市區重建】土瓜灣合作社住戶盼獲「原址原大」收購　市建局：成本增數十億元致沉重負擔

▲ 市建局靠背壟道 / 浙江街的公務員合作社發展計劃，屬於試點項目之一。（資料圖片）

兩個公務員合作社重建項目，正由市建局啟動重建程序。其中土瓜灣靠背壟道/浙江街項目，有代表居民的關注團體認為，市建局要求合作社大廈要先「散社」才公布收購價，或影響居民的賠償金額，他們建議市建局以「原址原大」形式，向受影響業主提供1個區內單位。但市建局稱經研究後，做法或帶來數十億元額外成本，造成沉重財政負擔。

目前靠背壟道/浙江街項目，約有9個合作社仍未「散社」。居民代表、靠美合作社關注組成員葉先生稱，港鐵屯馬綫通車後，由居所步行15秒就到港鐵站，生活方便，盼市建局再提高賠償金額。

關注組召集人黃敏華認為，市建局應將「原址原大」方案，列入補償方案之一。讓受影響居民於區內，重新擁有相同居住環境、社區設施，以及面積相若的單位。

市建局發言人稱，公務員合作社在「散社」前，公務員是以社員身分，承租公務員建屋合作社的單位居住，並不擁有該單位的註冊業權。在現行規管合作社樓宇轉讓業權的機制下，社員必須先解散合作社、完成單位轉讓契約、向政府補回地價以取回單位的業權，才能成為有關物業的註冊業主，考慮市建局的收購建議。

局方曾對「原址原大」方案作出分析和評估，認為這方案中存在執行問題，為市建局帶來數十億元額外成本，造成沉重財政負擔。包括方案提議市建局將地盤南面3分之1部分，改作合作社安置房屋，但由於市建局必須將該幅土地須交還予政府興建1,000個公營房屋單位，為千個家庭解決住屋問題，而市建局亦沒有額外土地可以作此用途。

市建局必須確保資源用得其所，並秉持審慎理財原則，確保足夠資源履行市區更新的任務，「原址原大」方案已超出此項原則，亦會影響市建局履行市區更新工作的可用資源。

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責任編輯：吳卓峰