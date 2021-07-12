【新冠肺炎】新冠患者病癒後記不起親友名字及日常路綫　中大招募康復者展開情緒認知研究

▲ 中大指感染後影響認知能力機制未明，難以對症下藥，現招募更多康復者參與研究，了解疫症對情緒健康影響。（照片由中大醫學院提供）

新冠疫情持續多時，本港至今已有逾1.1萬人染疫，惟有患者病癒後持續出現記憶力下降問題，包括不記得親友名字，連日常行山路綫亦記不起，甚或有抑鬱焦慮，萌自殺念頭。中大專家指感染後影響認知能力機制未明，難以對症下藥，現招募更多康復者參與研究，了解疫症對情緒健康影響。

中大醫學院精神科學系聯同公共衞生及基層醫療學院等展開研究，去年10月招募香港市民、曾於竹篙灣檢疫隔離的人士、醫護人員以及新冠肺炎康復者展開研究，首階段要求參與者接受問卷調查，並於6個月、12個月再作跟進問卷調查，以了解疫症對不同階層港人及患者的情緒健康影響。

負責是次研究的中大醫學院精神科學系副教授麥敦平表示，至今已有128名新冠肺炎康復者參與研究，惟初步觀察發現不乏出現抑鬱、焦慮、創傷後壓力、失眠、長期感疲倦等問題，更有康復者記憶力及專注力均有下降，即使20多歲年輕患者康復後亦有類似問題。

他透露，有退休人士病癒出院後，連親友名字亦記不起，另亦有退休康復者日常於居所附近行山，惟出院後卻突然不記得山路；形容此情況於參加研究的康復者而言常見及持續，更有患者確診病癒10個月後，仍持續出現記憶力下降問題。

麥敦平稱，逾2成參與研究的康復者都出現認知記憶力或輕微焦慮抑鬱問題，更有參加者透露有自殺念頭；臨床亦見有患者留院期間相當焦慮緊張，一度懷疑罹患精神病患，及後始知屬創傷後壓力所致。

他坦言，由於新冠肺炎影響認知能力的機制未明，未知可處方的藥物，惟如有逾2成患者康復後有相關問題，屆時將「好大獲」：

這是新病，未知如何治療、當中原因、亦不知患者需面對的情況，是否屬退化性病抑或會康復，這都是未有人知。

不過麥敦平補充，現時參與研究者基數小，出現情緒認知問題比例或有誤，盼未來1、2個月可招募500名康復者參與研究，以掌握相關問題發病率及風險因素：

會否與年紀、性別、患病嚴重性以及留院時的維生指素等有關，需了解成因及機制，才可進一步想如何治療。

有興趣參與的18歲至75歲康復者可到是次「香港中文大學疫症情緒健康研究」網頁，提供姓名、電郵、手提電話號碼及身份證號碼，經核實後將透過電郵收到問卷連結。

團隊會從首階段中，抽取首150名有抑鬱或焦慮症狀者，展開第二階段為期6星期的網上心理治療研究，提供認知行為治療，包括有導師於網上為參與者提供建議及指導，待研究完成後，網上心理治療平台將開放公衆使用，盼為輕微抑鬱焦慮患者提供治療，以縮短求醫輪候時間。

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記者︰陳正怡