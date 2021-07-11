【另類出路】平面設計師減半薪入動畫製作行業　參與Netflix動畫作品將傳遍世界

▲ 動畫製作學員John（左起）、李兆鵬及劉廣彪都因興趣，選擇轉變軌道，投入動畫製作。（陳國峰攝）

本港近年銳意發展創意產業，非牟利機構樂言社教育基金每年都會培訓一批青年電腦動畫師，今年共有26人成功畢業。有平面設計師就寧願減薪一半也要轉行，並正在參與一套動畫製作，有望於全世界播放；有讀土木工程高級文憑的學生學懂電腦動畫製作後，將所學技巧用回學業，現時更轉變道路，循動畫製作方向升學。

樂言社每年都會舉辦「青年電腦動畫師培育計劃」，今屆獲大灣區共同家園青年公益基金資助繼續於去年4月至今年3月舉辦，並在今日（11日）舉行結業禮，向26名青年學員頒發證書。

22歲的李同學（John）本為平面設計師，同樣從小就受3D動畫如《反斗奇兵》影響，因而報讀兼讀課程。在九龍灣上班的他，每日下班後就要乘1.5小時車到錦田學習動畫製作，有時甚至學到凌晨才能回家，坦言過程感到吃力，但因自己對於動畫的興趣，因而對自己說要「捱過去」。

完成課程後，John更毅然辭去月入1.7萬元的工作，減去近半薪金到樂言社全職實習，運用自己所學。現時工作室正在為Netflix平台製作動畫節目，John有幸參與製作角色動作的部分，將來更有機會於全世界播放。

22歲的劉廣彪在IVE修讀土木工程的高級文憑，在疫情期間轉為網上授課，令他頓時多了空閒時間。他平時喜歡看3D動畫，多年前看過《馴龍記》，有如親歷其境，更影響到他有意涉足動畫創作，於網上偶然看到課程的廣告，便報讀了課程。

起初動畫製作只是課外活動，但劉同學所學的模型製作技巧，竟與學業中的建築資訊模型相似，助他在實習時能夠加快完成建模，更助他於世界技能大賽香港代表選拔賽其中一項目中獲得三甲。

劉同學本身修讀土木工程，可謂是「向錢看」，但導師的一席話讓他重新思考：「甚麼工作是你願意花一生度過？」，最終劉同學選擇忠於自己興趣，並報讀了公開大學的藝術學士課程，期望學習更多動畫製作。

23歲的李兆鵬原本從事電腦維修工作，但收入於疫情中大減，令他考慮轉換跑道。中學時期曾在動畫製作比賽獲獎的他，因而希望重拾動畫製作的技能，惟參加課程後才發現動畫製作步驟繁多，自己只懂皮毛。

不過，李同學憑著努力成功製作動畫作品，獲得導師一致好評，現在他先於樂言社實習，磨練技巧，期望未來進入遊戲設計或廣告行業。

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記者：徐紹軒