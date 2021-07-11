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【強制檢測】確診機場搬運工曾訪黃大仙銀咖哩、爭鮮壽司、大家食　多5指明地方需強檢

社會 22:52 2021/07/11

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黃大仙中心南館有食店曾有確診患者到訪。（陳國峰攝）

食物及衞生局今日（11日）發出強制檢測公告，要求於指定期間，曾身處5個指明地方的人士，於7月13日或之前接受新冠病毒核酸檢測。當中包括今日確診、驗出變種病毒株L452R的機場搬運工人，曾到訪多3間食肆及1間髮型屋，相關人士須接受強制檢測。另外，早前一宗曾於香港居住、涉及L452R變異病毒株的非本地確診個案，曾身處1個指明地方，相關人士也要強檢。

7月11日的檢測公告詳情：
（需於7月13日或之前檢測，如受檢人士於7月7日至11日已進行檢測，會視為已遵從強制檢測公告規定。

A. 涉及L452R變異病毒株的本地確診個案曾到訪的地方（機場搬運工人）

1. 黃大仙中心南館地下 G7 號鋪銀咖哩，在7月8日下午6時至翌日午夜曾身處食店

2. 黃大仙龍翔道號新光中心2樓爭鮮迴轉壽司，7月4日下午2時至6時曾身處食店

3. 黃大仙銀鳳街8號地鋪大家食，6月25日下午7時至10時曾身處食店

4. 深水埗九江街132號地鋪英姐髮型屋，7月9日上午10時至下午1時曾身處髮型屋

B. 涉及L452R變異病毒株的非本地確診個案曾到訪的地方

1. 尖東麼地道尖沙咀中心Wooloomooloo Steakhouse，6月17日下午6時至10時曾身處食店

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HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https://bit.ly/3cNFwr7

責任編輯：吳卓峰

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