【新冠肺炎】機場已實施預防措施分隔員工及旅客　三類指定員工可自願定期檢測

▲ 機管局指，一直確保在機場實施的預防措施符合衞生署的指引，包括分隔措施使機場員工及旅客保持適當社交距離。 （資料圖片）

本港新冠肺炎疫情持續緩和，衞生防護中心今日（11日）公布，新增1宗確診個案，感染源頭不明，即連續33日本地零確診斷纜。機管局指，一直與衞生署保持緊密溝通，確保在機場實施的預防措施符合衞生署的指引，包括分隔措施使機場員工及旅客保持適當社交距離。

機管局指，早前已宣布由今年8月1日起，要求所有進入機場禁區範圍的各公司機場員工必須出示已完成接種冠狀病毒病疫苗的證明；即是員工於進入機場禁區的14日前已完成接受兩針疫苗，否則要出示當時有效的陰性檢測結果證明。

在配合政府的檢測及防疫政策方面，現時有三類指定機場員工組別可接受自願性定期檢測，其中包括處理機場抵港人士檢疫程序的相關人員、處理冷鏈物流的貨運員工，以及機艙清潔員。

此外，自去年5月起，每日有800個由衞生署提供的深喉唾液樣本收集包，於一號客運大樓H行段專屬櫃檯免費派發給機場員工以進行自願檢測。

機管局強調，自疫情爆發以來，致力加強機場客運大樓及旅客設施的清潔及消毒工作，至今採取措施包括加強客運大樓內的通風及深層清潔空調系統，亦在機場多個地點提供酒精搓手液機，同時在經常接觸的設施表面加上抗菌塗層，並每小時清潔。

機場亦採用其他先進科技，包括清潔機械人，為機場的公共地方及旅客設施進行深層消毒，及提供全身的智能消毒通道設施供機場職員使用。機管局亦一直有嚴格的指引提供予各機場運作及提供服務之公司及其員工，以確保機場員工及其他機場使用者的公共衞生安全。

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記者：陳子謙