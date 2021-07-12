【非常校長】廠商會中學校長麥耀光：教好基層生35載最滿足　「教育是藝術」與學生午膳1300次溝通

▲ 深水埗廠商會中學校長麥耀光即將退休，形容在現時學校及初執教鞭的威靈頓英文中學經歷最滿足，並手持兩校學生送上的禮物拍照。（馮琪雅攝）

學生講粗口及偷竊被不少教師視為棘手問題，在深水埗廠商會中學校長麥耀光眼中，能將Band 5中學及基層學生教好，才是他執教35年最有滿足感的經歷。

即將退休的麥耀光在13年校長生涯，曾與學生午膳逾1,300次，除了建立良好師生關係，他形容學校是容讓學生犯錯的地方，而教育是一門糾正學生行為的藝術，去年亦曾成功勸導在校內展示反修例標語的學生。退休後他將繼續在大學擔任教師培訓工作，貢獻教育界。

曾任教職先、私校及直資校 特意教成績稍遜學生

麥耀光於1986年26歲畢業於浸會學院（浸會大學前身），到當時的Band 5私校威靈頓英文中學執教，一教便是35年，先後到過6間學校任教。除了職業先修學校佛教何南金中學、仁濟醫院靚次伯紀念中學，以及現時的廠商會中學，亦教過香港道教聯合會圓玄學院第二中學，以及直資香港浸會大學附屬學校王錦輝中小學。

麥耀光形容「Banding（組別）高嘅學校師生關係較疏離」，成績稍遜的基層學生則較願意坦誠分享，他過去更是特意選擇教導後者，「點解我會揀呢類學生？因為我攞到好大滿足感，我覺得任何一個學生都可以慢慢改變成長」，「到今時今日，最有滿足感都係廠商會、威靈頓」。

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任教威靈頓時，麥耀光試過在學校附近從數名紋身大漢手中勇救女學生，又藉課外活動建立師生關係，引導「江湖大佬式」學生不食煙、不講粗口；回想2008年接任廠商會中學校長時，他形容情況「超恐怖」，入讀該校被坊間視為「入廠」，收生人數只達門檻約半，他其後積極推行改革，讓資源政策「跟學生走」，加強學生歸屬感，包括由男校轉為男女校、津貼學生到補習社「補堂」，並資助基層學生參加遊學團，頻密程度曾被時任政務司司長唐英年笑稱「成個旅行社」。

最初目標與學生共膳1,500次 時任教育局長吳克儉亦是座上客

麥耀光任校長其一項舉措是推出「與校長午膳」活動，邀學生成為「上賓」、入校長室與他共膳，盼多親身接觸學生，他笑言不少學生更特意窺探校長室內的「獨立廁所」，期間亦不時邀請社會人士參與，包括2003年請來時任教育局局長吳克儉跟學生一同「扒飯盒」。不過，自去年初受疫情影響，這項活動便被迫暫停至今，麥耀光最終無法完成任內與學生共膳1,500次的目標，為其退休留下遺憾。

廠商會中學由最初瀕臨殺校，經過多重改革，近年公開試成績逐漸改善，由以前英文科大部分人「攞U」，現時已有約3成以上學生考獲3級合格成績，主科中文及數學則有較明顯進步，其他科目亦有學生考獲5**成績；部分課外活動亦表現出眾，包括曾多次在水底機械人比賽奪冠。

「學校容讓學生犯錯」 以愛感染

麥耀光傾向以師生關係感染學生改過，歷年除了一名涉偷同學銀包的學生願在他面前認錯，故由記過「減刑」到記兩個缺點，他便沒有記過處分其他學生。被問到在時下社會環境下，這種手法或會被視為放縱學生，他強調「教育歸教育」，「學校係容讓學生犯錯嘅地方，如果學生唔犯錯就唔使教育，個個都咁正常、淨係培育佢哋出嚟生產」。

反修例風波後部分學校師生關係破裂，他認為要處理這些問題，要靠良好師生關係和默契，不一定要報警，「教育就係藝術，就係你用咩手法、用咩感染渠道去改變學生嘅唔恰當行為。」麥耀光透露該校參與社會事件「較激烈」的學生有10個、8個，比其他學校不算多，因教師已及早識別他們，故少有在校生事，其中一人曾於去年5月復課在操場展示黑布政治訴求標語，學校最終召見家長，該名學生也沒有再犯。

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記者：馮琪雅