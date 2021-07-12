【非常校長】歷4次高考苦讀博士　見盡教育界變革麥耀光寄語師生充實自己實踐理想

▲ 麥耀光執教至今年8月退休，他自言熱愛香港，移民潮下仍打算在港參與教師培訓工作。

「非常校長」廠商會中學校長麥耀光曾經歷4次高考、26歲始入行教書，再發奮進修最終取得博士學位。面對教育界近年出現重大改變，移民潮下他仍希望繼續留港培訓教師，並寄語年輕人及教師充實自己，才能實踐理想、貢獻社會。

麥耀光回顧任校長13年來曾與學生午膳逾1,300次，教好基層生，更是其教學生涯之中最滿足的經歷， 詳情即看：【下一頁】

寄語後輩充實自己 實踐理想

執教35年至今年8月退休的麥耀光，回憶年少時曾因「追女仔」而無心向學，重考3次高考，始考入浸會學院社會學系文憑；1986年畢業後，受私校威靈頓英文中學3,800元月薪吸引而入行教書，立志由低做起、「瞓身去做」，沒有想過轉行，但因學歷問題不能入官津校，加上起初連英文基本文法「Has」、「Have」也不分，試過下午教書、上午打政府禁毒處的臨時工，晚上分別修讀羅富國教育學院師範課程及中大英語教學課程，其後更取得港大教育學碩士及英國列斯特大學教育學博士學位。

入行經歷非凡，麥耀光雖然不是中學議會或校長會代表，但亦不時就教育政策接受傳媒訪問，或撰寫報章專欄表達意見，包括直指政府相關決策的缺失，為業界發聲。

麥耀光指，其執教期間，大、中、小學及幼稚園界均曾出現許多重大改革，惟近年的通識科改名公民與社會發展科，以及國安教育等，並非純粹涉及教育體系，亦牽涉政治範疇。他更直言近年少見「敢言教師」，而學界與教育局溝通取態亦轉趨謹慎。

他寄語年輕人及教師，「今時今日無論社會點，一定要好好充實自己，在知識、做人態度方面充實自己，貢獻家庭、社會。無論你接唔接受個社會，如果你唔夠能力，人云亦云就好蠢。」他提到，特別是教師要懂得平衡，要合乎課程指引及法例，避免被「DQ」，否則就難以繼續實踐教育理想，「畀人取消咗個牌（教師註冊）仲有咩機會接觸細路？為咗一時意氣就唔值得。」

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記者：馮琪雅