【傑出青年】建造業傑青　靠團隊精神速建隔離營

▲ 建築署高級工程策劃經理越文鋒在疫情中領導結構工程師團隊，幫助興建各個臨時檢疫中心單位，獲建造業議會選為建造業傑出青年。（程志遠攝）

新冠肺炎疫情肆虐逾1年半，政府除了制定不同的防疫措施外，檢疫中心等硬件發揮了不可或缺的作用，成功背後有不少專業人士合力解決困難。

建築署高級工程策劃經理越文鋒是興建檢疫中心團隊的其中一員，負責領導結構工程師，疫情下內地工廠停工，要在極短時間下，為臨時檢疫單位挑選建材，做好防火測試；更要游說馬來西亞政府，讓工廠繼續開工，一切都靠團隊精神完成任務；對於短時間大量運用「組裝合成」建築技術，他形容成個業界都做了熱身。越文鋒今年更獲建造業議會選為年度建造業傑出青年。

越文鋒回想，新冠肺炎疫情在2019年底爆發，並於2020年1月傳入本港，當時政府雖已緊急將未入伙公屋如駿洋邨，及其他文康設施等轉為檢疫中心，亦已同步評估有建隔離營舍的需要，且認為需求很大。因此，團隊決定以「組裝合成」建築法（MIC），在廠房造好單位，帶到地盤組裝，在短短26日內，成功於鯉魚門度假村的籃球場建好118個檢疫單位，不久後即可供由伊朗回港的旅行團隔離，隨後也分別在西貢戶外康樂中心及八鄉少年警訊中心建成逾200個單位。

設計單位 港沒經驗沒標準

他說，政府在2月預料外國回流人士會帶來新一波疫情，已開始安排「插針式」尋找地方建臨時檢疫設施，但由於設施需要電力等配套，始終能建成的單位數目不多，加上預計需要一個較長遠的檢疫設施，故選擇在竹篙灣前迪士尼樂園第二期的土地興建檢疫設施。疫情至今，全港先後已興建了逾4,000個檢疫單位。

越文鋒的工作是負責設計這些檢疫單位的結構，並與承建商、顧問公司商討興建臨時檢疫設施方案，要在短時間解決的難題不少，特別在準備檢疫單位的設計時，由於本港沒有經驗亦沒有標準，需要與專家團隊商討設計有甚麼需要，例如通風、冷氣等，幸好承辦商方面也有醫療專家，一同商討後，再將設計交予衞生署審批。

1月開始任務 2月底建成

做好設計，卻迎來更大挑戰，是疫情影響內地的廠房停工，令他們在選材上遇到困難。他指，在建築標準上無臨時或永久之分，故結構材料標準亦一樣，由於疫情關係令鋼材比較緊張，他們就要短時間內找到不同的替代材料，「若標準不是能夠立即在港用到，就要想如何做測試」，包括防火板，團隊只找到香港不常見的材料，同樣要測試以符合香港的防火標準。他稱一般情況下僅設計及審批圖則也需要28日，今次卻極之趕時間，1月農曆新年後開始任務，到2月底就建成首批檢疫單位，靠的是團隊合作精神。

問到興建隔離營過程中最大的難題，越文鋒說於西貢興建營地時，因承建商擔心受到疫情影響生產，故選擇了馬來西亞的廠房生產組件，不料到3月疫情擴散到當地，當地政府更下令工廠需要停工，承建商沒有後備方案，無計可施。最終團隊與當地政府商討，指有關工作是與防疫有關，經溝通後才獲准復工，順利如期完成建造該中心99個臨時隔離單位。

MIC技術 業界都做了熱身

他坦言過程壓力大，個人十分緊張，就算政府宣布公務員在家工作，他們也選擇回辦公室開會，保持溝通，「多年來大家生活如常，無想過疫情會成為新常態」，但所謂有危就有機，幸好業界早幾年已開始運用MIC技術，「成個業界都做了熱身」，令技術在疫情中能夠發揮用處，而他感到今次令到大家都對於MIC技術更加熟悉。

工作以外，越文鋒更在香港工程師學會建造分部擔任委員會委員，推廣創新建築，也擔任建築署結構工程師協會主席，與政府不同工程師協會及內地的工程師交流。他今年更獲選為5名建造業傑出青年之一。

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記者：徐紹軒