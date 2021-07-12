【兼顧保育】竹篙灣檢疫中心　保留白鷺棲息地

▲ 竹篙灣土地空置多年，角落位置形成一個小水塘，更有雀鳥棲息。（受訪者提供圖片）

面對疫情，政府要爭分奪秒應對，在興建檢疫設施時，負責的團隊需要掃除障礙，以最快速度建成。

領導結構工程師團隊的建築署高級工程策劃經理越文鋒分享，他們在興建竹篙灣檢疫中心時，原來有花心思保留一片小濕地，讓白鷺有片棲息地。

單位建密些 無礙小濕地

越文鋒有份參與的是竹篙灣檢疫中心的第3B期，涉及約850個檢疫單位，由於是新開拓土地，需要平整土地及鋪設喉管供檢疫中心運作，於是團隊與顧問公司、承建商到現場實地視察。

越文鋒憶述，視察期間大家看見土地中有一個漂亮的小湖，有小濕地的感覺，也見到有白鷺等雀鳥棲息。之後大家開會討論興建計劃，他特意詢問可否保留該片小濕地，發現原來承建商等都有留意到該處，也想過保留的方案，最終也能夠將檢疫單位建密一點，不影響該小濕地。

位處角落位 佔地少於10%

越文鋒指，萬幸的是該片小濕地位於地盤的角落位置，佔地也少於10%，故能夠較容易制定保留的方案，「只要花少少心思就做到」，最終他們能夠如期建好850個單位，在單位供應及環境上做到平衡。

不過，他說該小湖實際上水很淺，或不足1米深，湖水也在冬天時乾涸，但他相信今年雨季會再次讓小湖重現，而雀鳥每年都在該處生活，今年也不例外。

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記者：徐紹軒