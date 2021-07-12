【DSE2021】2文憑試考生轉讀副學士重生　藉港大附屬學院奪佳績畢業分別獲港大中大取錄

▲ (左起)港大附屬學院公關及企業傳訊高級文憑畢業生蘇子龍、港大附屬學院生物醫學科學副學士畢業生韓承宇。馮漢柱攝

中學文憑試放榜在即，結果或不盡如人意，香港大學附屬學院的2位畢業生就希望分享自己重新振作的經歷，為應屆中學畢業生提供升讀副學士或高級文憑的參考。

在2016年投考DSE的韓承宇，成功在香港大學附屬學院生物醫學科學副學士考獲CGPA 3.86的佳績，並獲得港大生物化學系及城大生物醫學工程系取錄。原來他先後經歷重讀、台灣留學、再度回流讀副學士，走過不少彎路，他寄語考生不要怕跌倒，只要謹守初衷，終會成功；他又感謝母親，無論走過多少彎路仍默默支持他向前。

放榜是中學生最後一張成績表，5年前韓承宇在家庭和抑鬱問題困擾下考得14分的成績，當年對前路無甚計劃的他決定重讀，但最終仍只得16分的成績，與大學無緣。

當年有親戚建議我去外國讀書，然後就好像被推着走般，去了台灣讀大學理科預備班。

然而，轉換學習環境對韓承宇並無幫助，獨自離鄉的孤獨和譯作中文的理科辭匯，均令他感到不適，最終他在2019年回到香港，報讀香港大學附屬學院生物醫學科學副學士課程。

回港後，韓承宇發現在港大附屬學院的學習遠比過去好，他認為學院的課程比中學和台灣時都更實務，對有志從事實驗室工作的他來說，是更好的學習環境，加上得到很多同學的照顧，他最終獲得了CGPA3.86的高分，並已獲得港大生物化學系及城大生物醫學工程系取錄，

其實最想多謝是媽媽，我走過不少彎路，用了她不少錢，但她並沒有怪責我和給我壓力，讓我專心地去嘗試，多謝佢！

對於即將放榜的考生，他就寄語他們，

跌倒不要緊，跌了一次、兩次、三次都不要緊，只要你記住初衷，找到你的想做的事，那種再辛苦都要做下去的事，然後堅持下去就可以了。

另一位同學是港大附屬學院公關及企業傳訊高級文憑畢業生蘇子龍，他2年前在DSE考獲20分的成績，亦收到大學取錄，但他毅然放棄學位轉讀副學士，

我認為讀自己真正喜歡的，比學位本身重要。

蘇子龍認為，學院課程以實務為主，亦令他更投入學者，最終以CGPA4.0的成績畢業，並獲中大傳理學院及浸大傳理學院取錄。他就寄語應屆考生，應先作最壞打算，就算一時成績差亦不應灰心，可能不同的教學模式會讓自己有更好的發揮。

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記者 陳梓蔚

