【虎爸教育】13歲反叛少女輟學隱閉在家　父母迫往無人島求生磨練：她有成長

▲ 少女因為反叛，被父母帶到無人島求生。

對付反叛期的子女，父母會如何做？山東威海一名13歲少女，自去年9月輟學後一直在家，而且性格反叛，父母把她送往無人島上，讓她在荒島上求生「磨練」，但她指自己「火都升不起來」，希望可以回家。

據內地媒體報道，山東威海警方近日接獲漁民報案稱，有一名少女自稱被困於無人島上2日，向他求救。警方到場調查發現，涉事的13歲少女，來自四川成都，去年9月輟學，而且個性孤僻，又踏入青春期，性格反叛，只願隱閉在家，不願出門，可以說是「衣來伸手，飯來張口」。

▲ 少女被父母帶到無人島生活。（影片截圖）

父母一直想矯正孩子的行為，但少女不聽勸，父母於是把女兒帶到位於乳山市的無人島，該無人島距離岸邊有一公里，島上不通水電，長年無人居住和前往。父母與女兒一起在「荒島求生」，希望藉著極端的環境來磨練女兒，激發潛能。

不過，少女待了2天已經無法忍受，趁父母不注意時，向經過的漁船求救，漁民見狀懷疑有人犯案，於是報警，因而揭發事件。少女在警方抵達後，馬上衝出來哭訴，

我真的受不了！我們只有水跟壓縮餅乾，火都升不起來，能不能讓我上岸？

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爸爸：女兒有成長

少女的父母最初不願離開，認為自己的教育方式並無不妥。他們又指，因為孩子心理有問題才出此下策，而且自己有備而來，有桶裝水、餅乾等基本物資，更有一名求生專家陪同。少女的父親更表示，經過2日鍛練，女兒有成長，能跟漁民和警員交談，

之前她連門都出不了，覺得外面到處都充滿危險。

不過，在警方勸說下，一家三口終離開無人島，警方亦對女孩父母的行為進行批評教育。

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責任編輯：王明芳