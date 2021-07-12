【黎明演唱會】Leon為鄭秀文破例騷舞功　Sammi久休透露再開紅館騷

▲ 鄭秀文任Leon個唱嘉賓。

黎明紅館演唱會《Talk and Sing》昨晚舉行第二場，並邀來嘉賓是鄭秀文，Sammi並即晚已在社交平台上載表現短片。她跟黎明曾合作電影《愛你愛到殺死你》，多年後再在舞台重逢，二人並大跳《信者得愛》，Leon更為Sammi罕有晒舞功。

鄭秀文昨晚在IG發布紅館後台片段，留言：「今夜再踏入紅館。搵返自己曾留下的腳毛。🤪腦𥚃馬上浮現兩年前在這裏興奮舉行Follow mi 🔥😆#想起跟全場觀眾一想瘋狂舞動瘋狂high真的超開心😁#有幾多俾幾多的感覺返來了#下一個演唱會又有下一個演唱會的新意念」

【黎明演唱會】黎明林海峰紅館棟篤笑 林公子爆Leon家事：屋企陰氣好重

而昨晚鄭秀文唱《信者得愛》時，黎明亦忍不住展示舞技，隨著音樂跟着跳動，Leon向來絕少跳舞，這晚為好友破例，現場觀眾固然興奮，連Sammi也大拍手掌。

合唱前，Sammi扁咀說本來想唱新歌，但Leon卻指定唱另一首，Leon立即轉話題：「Sammi新MV好正，我好期待，聽講拍咗20個鐘。」Sammi說： 「係，好貴！唔係話貴一定好，但好有誠意！（貴一定有誠意）有時唔貴就用誠意搭夠⋯⋯哎吔，我唔夠你講，我要唱歌啦！」二人合唱《信者得愛》，Leon不但戴上太陽眼鏡伴舞，更Rap歌，Sammi和觀眾都非常驚喜，全場歡呼尖叫！



▼ 點擊圖片放大 +5 +4

二人在台上又分享「出汗」心得，他說：「Sammi，你做運動Keep Fit好勤力，我見你流好多汗。咁你知唔知我點Keep Fit？（你有Keep過 Fit咩？）有。（係喎，Fit咗喎！）」

Leon續說：「我係用日本風呂式。（即係點？）首先開個Bath。（除唔除衫？）除衫，然後浸落去。（嘩，好有畫面喎！）諗住自己喺日本，聽風呂音樂浸20分鐘，起身著返件浴袍，房入面開28度空調，食碗辣麵，坐15分鐘，成身流晒汗，肯定冇咗3至4磅。（包你流埋鼻血添呀！）唔會啩？（每個程序都咁熱辣辣。）」Sammi笑說：「又浴缸又除衫，好有畫面⋯⋯見到你啲肥肉呀！依家冇，依家好Fit！」Leon說：「肥肉會慢慢變少，水份嚟啫！」

Leon再向Sammi請教節食減肥，他說：「有啲人減肥，每日只食一粒豆，你有冇試過？」Sammi說：「一粒豆？減肥？呢個唔係減肥法，係減壽法喎！一日一粒豆真係唔掂，起碼食兩粒，早晚各一粒，飽啲！」全場爆笑。

Leon續說：「好多人都以為我不斷減肥，其實我依家做嘅功課唔係減肥係Keep Fit，做運動和食得健康，最緊要健康，肥嘅瘦嘅都唔緊要。今日嚟到呢個舞台見到你，依然咁靚仔！」

▲ （圖片：寰亞）

Sammi：打開了黎生的腿

Sammi騷後在IG留言：「Mi的『信者得愛』成功打開了Leon的……..腿和腳😆黎生跳舞！而且是很狂野嗰款😂👍🏻城城見到應該會鼻水直流怯一怯。 （I'm just kidding!!! 城城是the best 舞王👍🏻😙)Mi在台上忍唔住狂笑😂Leon 跳。舞。Mi 。 唱。歌。哈哈！今晚好好玩。」

她又在IG連出兩post，留言：「謝謝黎生的邀請。#Mi今晚成功打開了黎生的腿😆😆#信者得愛的魔力#mi的演唱會癮出來了😁🔥#看來我要快快想想開concert的事!dancelikenobodyswatching 🤣#瘋狂mi遇上斯文黎🤣🤣」黎生跳舞！好狂野😂#黎樹根朱金梅合體#黎生比mi搞到興烚烚瘋狂起舞😂#支持好可愛的黎生😙」

▼ 點擊圖片放大 +7 +6

Sammi同時透露自己有意再開紅館演唱會，令不少網民感期待。

同場加映：姜濤訪問