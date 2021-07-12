【新冠肺炎】研究指Delta變種病毒載量比原始病毒高1000倍　傳染速度快225%

▲ 廣東疾控中心研究指，Delta變種新冠病毒載量比原始病毒高1000倍，傳染速度快225%。

全球新冠肺炎疫情持續，其中Delta變種病毒傳染力極高，在多個國家肆虐。日前廣東疾控中心一項研究發現，Delta變種病毒的載量比原始病毒高1000倍，且傳染速度快225%。

綜合外媒報道，病毒基因組分析論壇「Virological」於上周三（7日）刊登一項廣東省疾病預防控制中心的研究報告，指Delta病毒會在人體呼吸道快速生長。

研究人員針對5月21日至6月18日，於廣州爆發的Delta變種病毒本土疫情，對62名感染Delta病毒的患者分析，並與2020年感染早期病毒的63名患者對比，結果發現感染Delta病毒患者的病毒載量，比感染原始病毒患者高約1000倍，或反映Delta變種病毒複製速度更快和更高傳染性。

研究人員又指，Delta變種病毒傳染速度，較原始病毒快225%，而且Delta變種病毒在感染的早期階段可能更具傳染性。平均而言，Delta在人體內達到可檢測水平大約需要4天，而原始冠狀病毒變體需約6天。

感染Delta病徵

英國症狀追蹤應用程式「ZOE COVID Symptom Study」研究指出，感染Delta病毒的患者症狀有所改變。雖然發燒仍然是年青患者的主要症狀之一，但愈來愈少人出現失去嗅覺及咳嗽的症狀。

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上述病徵以未有接種疫苗的患者為對象所得出的研究結果。至於已接種兩劑疫苗的患者，感染病徵則有所不同，點擊下圖了解：

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責任編輯：羅嘉欣