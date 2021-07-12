人由出生的一刻，離不開數字的圍繞與枷鎖，管理健康的概念由出生的一刻便應運而生。出生的時候，父母會關心嬰兒的體重與健康， 讀書的時候著重成績及名次，出來社會尋找工作， 薪俸多少也是考慮因素之一。人生總離不開數字，與職埸人事的關係一樣，有人的地方自然有是與非，可以說是定律，世上太多環環相扣的事情，因為看不清，摸不透， 人往往輕視了及早管理健康的重要性。

人到中年， 自然對事物有自己的體會， 及早為自己定下健康目標， 讓良好生活習慣不知不覺成為生活的一部分， 就像熱戀中的男女，從不需要遷就或妥協， 不要試圖在漁塘裡捕捉鯊魚，過高的標準是枉然的，為自己定下合理的健康生活方式，並要持之以恆，方算是良策。人生太複雜，追求健康總比追求異性輕鬆得多，有時候放棄森林不是壞事，大自然自有自己的規律。

借用一齣韓劇的對白， 人的遭遇有時並不是偶然的， 而是在乎於個人的選擇， 正確的選擇方向及態度， 可以影響一生，別少看自己的選擇權， 衝動的決定往往是錯誤的， 後果可以不堪設想。及早為自己定下管理健康的目標， 結果往往會出人意表。 健康是開啓未來的鎖匙，有了它才可以穿越未來，長伴千世紀。

健康除了是父母的恩賜之外， 自己也有責任去好好保護及管理， 這是對家人最好的承諾， 良好的生活習慣就像駕駛一樣， 駕駛時需要專注， 也需要有正確的駕駛態度，持之以恆可以避免收取定額罰款告票之外， 也可以享受駕駛的樂趣，健康亦然。

健康是人生最值得投資的東西，身體出了毛病，它不會投訴、 也不會抱怨，它祗會對你作出無聲的控訴， 切勿諱疾忌醫， 就像夫妻和家人的關係一樣， 沒有好的溝通， 最好的藥物也是枉然。 中國人有一句說話永遠都適用， 預防勝於治療，包括做人處事。

人一生不斷面對不同的選擇，不要臨渴掘井的道理簡淺易明。健康比鑽石更值得我們追求及擁有，健康未必能衝破界限，呼風喚雨，但健康的身體可以讓自己身體力行愛護自己及家人，幸福不是必然，許多時是需要爭取及付出的，當適應了追求健康的感覺， 便會像『阿甘正傳』的男主角一樣，一直跑下去。選擇、態度及堅持往往是成功之門的密碼。

秋葵

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