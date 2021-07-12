【新冠肺炎】消息：今日沒有本地不明源頭個案　不設疫情記者會

▲ 本港新冠疫情持續。(資料圖片)

本港新冠疫情持續，消息指，今日（12日）沒有本地不明源頭個案，衞生防護中心和醫管局不設疫情記者會。本港昨日新增一宗本地源頭不明個案，衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示同日未有錄得初步確診個案。

昨日（10日）本港連續33天本地零感染斷纜，衞生防護中心公布一名50歲機場搬運員工初步確診，並檢出帶L452R變種病毒。詳情即看【下一頁】

涉疫50歲患者居黃大仙，於香港國際機場擔任搬運工作，主要於停機坪工作，昨日最後上班，惟不認識早前確診的男地勤。患者所屬公司新翔（香港）有限公司表示指患者與機組人員及乘客無直接接觸交流。詳情請見【下一頁】

同場加映，中年男士常腰痛以為休息不足，求醫後揭患晚期前列腺癌：

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記者：陳麗娜