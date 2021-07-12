【英國升學】賭王女兒入讀的超級名校登不上排名榜？ 「升學界花姐」踢爆排名榜掩眼法 

▲ 升學搵學校，永遠記住第一戒，別要盲信排名榜。

升學搵學校，永遠記住第一戒，別要盲信排名榜。

當你以為排名高的中學，一定易入讀好大學，我肯定同大家講 NO！首先，部分排名榜只考量學生成績及師資，並未有計算英國大學招生最重視的校譽和歷史，絕不可用來作為唯一的參考。

以我在大學招生部的多年經驗，有些傳統名校如 Benenden School，因為拒絕付費登上有商業掛鉤的學校排名榜（best-school.co.uk)，因此在該榜上未見芳名，但卻是行內人所皆知，連英國皇室、賭王孻女何超欣都入讀的超級名校。

其次，近年中介更特別流行「自製排名榜」。它的特別之處是只准升學中心內部宣傳用，榜內會剔除未有與中介有合約協議的學校；結果，來來去去都是那三、四間有分佣的學校高踞該榜，製造出排名高的假象。若小心與英國本地資訊比較，你會發現排名很不一樣。

提到自製，不得不留意商業性學校的宣傳品！這類市場推廣強勁的學校只取巧地展現數間分校中表現最好的分校成績，而不是以全校成績計算，有如只講精英班成績，不談 C、D、E 班成績，數字當然會「靚仔」。而成續勉強考入的海外生，往往只能被分配到成績較差的「國際學生部」分校，只提供英文基礎課程又不設考試，教學質素及氣氛都差天共地，可能比排名較低的學校更差。

謹記，家長搵參考資料必須了解其來源，各位可參考以下兩個由媒體綜合，較為中肯及全面的排名榜，或者向可信賴的顧問查詢。

衛報 The Guardian：https://www.theguardianschoolsguide.co.uk/



泰晤士報 The Times：https://www.thetimes.co.uk/article/best-uk-schools-guide-parent-power-tr95xdztg

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