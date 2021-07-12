  • 32°C
香港時間 : 2021712日 (週一) 11:54
靚太生活雜誌

會員專區

專題:TOPick DSE 升學攻略2021

熱門關鍵字 : 大叔的愛 5000元消費券 校長專欄 刑偵日記 烹飪教煮 聲夢傳奇 靚太安樂窩 香港小姐2021 新冠疫苗 兒童健康
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【天價電費】夏天炎熱家中冷氣長開 網民收2萬元震撼電費單【附慳電貼士】

親子 11:07 2021/07/12

分享：

熱門 大叔的愛 5000元消費券 校長專欄 刑偵日記 烹飪教煮 聲夢傳奇 靚太安樂窩 香港小姐2021 新冠疫苗 兒童健康

天氣酷熱，開冷氣消暑少不免，惟冷氣耗電量較大，故夏季電費往往較其他日子高。一名香港網民，近日在內地網民常用的社交平台「小紅書」上載一張高達20,101元的震撼電費單，稱夏天炎熱家中冷氣長開，引起網民熱議。

據該名網民以「全網還有比我家電費更貴的出來聊聊」為題，圖文並茂稱，稱電費單高達20101元，

電費用了10063度，看到賬單需繳費20101元，一度懷疑是不是電錶壞了，水費3010元，甚麼排污費各種搞不懂的費用，煤氣費4769元，香港正常二個月寄一次賬單，我就問問全網還有比我家費用交的更多的嘛？

從網民上傳的圖片可見，該張電費單上期為6,192元，今期為13,909元，4個月合計20,101元。

帖文引起網民熱議，

    點擊圖片放大
    +4
    +3

當事人回應稱，其居住在3,000呎的單位，家中是使用中央冷氣，故24小時長期開著。不過否認在家利用挖礦機挖掘「比特幣」。當事人更表示家中水費和煤氣費也分別為3,010和4,769元，惟又指她家中只屬小家庭，只是因家人酷愛下廚，故才有如此昂貴的帳單。

天氣炎熱，大家也陸續開冷氣睡覺。不過長時間開著冷氣，最怕電費貴。開冷氣又想慳電？

專家教大家慳電慳錢貼士，請點擊下圖：

    點擊圖片放大
    +7
    +6

TOPick推出「Band1學堂」，更多教育升學資訊：https://bit.ly/3a6HT6T

【hket TV家庭台】《湊得輕鬆啲》逢周三晚上10點伴你同行育兒路︰bit.ly/35z6COD

TOPick登陸MeWe啦：https://mewe.com/p/topick

責任編輯：王明芳

網絡熱話 電費 家電 家庭關係

最高瀏覽

【邪惡早餐】早餐吃4條腸粉= 1個漢堡包　黃凱詩：五粒魚肉燒賣有280卡
16:43 2021/07/01
【邪惡早餐】早餐吃4條腸粉= 1個漢堡包　黃凱詩：五粒魚肉燒賣有280卡
【全民造星】谷德昭任評判再現暴瘦變聲　5年瘦50磅林子萱陪度人生低潮
17:50 2020/12/01
【全民造星】谷德昭任評判再現暴瘦變聲　5年瘦50磅林子萱陪度人生低潮
【口罩防疫措施】韓國口罩不是每款防病毒　拆解韓國口罩「KF」標籤「KF80」與「KF94」分別
18:07 2020/02/04
【口罩防疫措施】韓國口罩不是每款防病毒　拆解韓國口罩「KF」標籤「KF80」與「KF94」分別