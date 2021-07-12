【商場活動】太古城中心新藝術裝置LIVE HAPPY快樂識放   暑假限定打卡位發放正能量

▲ 太古城中心有新藝術裝置「LIVE HAPPY快樂識放」，夏天打卡一流。（相片來源︰CityplazaHK）

疫情令大家鬱悶太耐，今個暑假，太古城中心以LIVE HAPPY延伸之「快樂識放」為主題，商場二樓中庭及中橋由即日至至8月29日期間，設置4組大型藝術裝置，讓快樂貫徹生活日常，時刻啟發生活的樂趣。

▲ 中庭入口，可看到中橋地上有多個「快樂旋風動態感應器」，只需站在上面，便可為裝置上的大型風扇帶來動力。（相片來源︰CityplazaHK）

▲ 用智能電話掃描二維碼，就可透過AR技術，結合現場真實全景插畫動畫，趣緻可愛的AR插畫便會出現於手機螢幕上。（相片來源︰CityplazaHK）

經過色彩繽紛的中庭入口，可看到中橋地上有多個「快樂旋風動態感應器(MOTION SENSOR)」，只需站在上面，便可為裝置上的大型風扇注入快樂能量，以風力為天花上的彩帶構成起伏不定的波浪，寓意如涼風吹走生活壓力。

▲ 顧客可隨意撥動音景裝置，會隨著撥動力量擺動，發出清脆的聲音。（相片來源︰CityplazaHK）

中橋的另一邊，設有另一組互動裝置。顧客可隨意撥動音景裝置，會隨著撥動力量擺動，發出清脆的聲音。更能「快樂識放」，舒緩緊張壓力。

接著迎來是一片綠悠悠的「快樂Chill放ZONE」，ZONE內播放悠揚的音樂，讓大眾在此停下繁忙的步伐，暫時放鬆，一邊慢慢休息一邊留影當下，清空紛亂思紊，裝備身心才能走更遠的路。

▲ 一片綠悠悠的「快樂Chill放ZONE」，在室內放空也不俗。（相片來源︰CityplazaHK）

LIVE HAPPY快樂識放

日期︰即日至8月27日

消費金額$1,200，可獲得＄50甜品商店現金券，送露營摺檯；$2,800或以上，送$50零售商店現金券、$100餐飲商店現金券及露營帳篷

記者︰馮柏偉