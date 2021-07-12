  • 32°C
香港時間 : 2021712日 (週一) 11:55
靚太生活雜誌

會員專區

專題:TOPick DSE 升學攻略2021

熱門關鍵字 : 大叔的愛 5000元消費券 校長專欄 刑偵日記 烹飪教煮 聲夢傳奇 靚太安樂窩 香港小姐2021 新冠疫苗 兒童健康
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【商場活動】太古城中心新藝術裝置LIVE HAPPY快樂識放   暑假限定打卡位發放正能量

休閒消費 10:54 2021/07/12

分享：

熱門 大叔的愛 5000元消費券 校長專欄 刑偵日記 烹飪教煮 聲夢傳奇 靚太安樂窩 香港小姐2021 新冠疫苗 兒童健康

太古城中心有新藝術裝置「LIVE HAPPY快樂識放」，夏天打卡一流。（相片來源︰CityplazaHK）

疫情令大家鬱悶太耐，今個暑假，太古城中心以LIVE HAPPY延伸之「快樂識放」為主題，商場二樓中庭及中橋由即日至至8月29日期間，設置4組大型藝術裝置，讓快樂貫徹生活日常，時刻啟發生活的樂趣。

中庭入口，可看到中橋地上有多個「快樂旋風動態感應器」，只需站在上面，便可為裝置上的大型風扇帶來動力。（相片來源︰CityplazaHK）

用智能電話掃描二維碼，就可透過AR技術，結合現場真實全景插畫動畫，趣緻可愛的AR插畫便會出現於手機螢幕上。（相片來源︰CityplazaHK）　

經過色彩繽紛的中庭入口，可看到中橋地上有多個「快樂旋風動態感應器(MOTION SENSOR)」，只需站在上面，便可為裝置上的大型風扇注入快樂能量，以風力為天花上的彩帶構成起伏不定的波浪，寓意如涼風吹走生活壓力。

顧客可隨意撥動音景裝置，會隨著撥動力量擺動，發出清脆的聲音。（相片來源︰CityplazaHK）

中橋的另一邊，設有另一組互動裝置。顧客可隨意撥動音景裝置，會隨著撥動力量擺動，發出清脆的聲音。更能「快樂識放」，舒緩緊張壓力。

接著迎來是一片綠悠悠的「快樂Chill放ZONE」，ZONE內播放悠揚的音樂，讓大眾在此停下繁忙的步伐，暫時放鬆，一邊慢慢休息一邊留影當下，清空紛亂思紊，裝備身心才能走更遠的路。

一片綠悠悠的「快樂Chill放ZONE」，在室內放空也不俗。（相片來源︰CityplazaHK）

LIVE HAPPY快樂識放

日期︰即日至8月27日    
消費金額$1,200，可獲得＄50甜品商店現金券，送露營摺檯；$2,800或以上，送$50零售商店現金券、$100餐飲商店現金券及露營帳篷  

記者︰馮柏偉  

相關文章

【親子好去處】神還原《愛麗絲夢遊仙境》場景　5.5米仙境隧道+撲克燈海+限量精品
17:00 2021/07/09
【親子好去處】神還原《愛麗絲夢遊仙境》場景　5.5米仙境隧道+撲克燈海+限量精品
【親子好去處】GUDETAMA與你京都茶屋品茶+富士山留影　即場郵寄東瀛風明信片
19:00 2021/07/09
【親子好去處】GUDETAMA與你京都茶屋品茶+富士山留影　即場郵寄東瀛風明信片
【商場優惠】如心廣場x韓國觀光公社推出模擬直飛濟州活動　送來回韓國機票9折優惠券及T-money 交通卡
18:02 2021/07/09
【商場優惠】如心廣場x韓國觀光公社推出模擬直飛濟州活動　送來回韓國機票9折優惠券及T-money 交通卡

你可能感興趣

【親子好去處】神還原《愛麗絲夢遊仙境》場景　5.5米仙境隧道+撲克燈海+限量精品
17:00 2021/07/09
【親子好去處】神還原《愛麗絲夢遊仙境》場景　5.5米仙境隧道+撲克燈海+限量精品
【親子好去處】GUDETAMA與你京都茶屋品茶+富士山留影　即場郵寄東瀛風明信片
19:00 2021/07/09
【親子好去處】GUDETAMA與你京都茶屋品茶+富士山留影　即場郵寄東瀛風明信片
【商場優惠】如心廣場x韓國觀光公社推出模擬直飛濟州活動　送來回韓國機票9折優惠券及T-money 交通卡
18:02 2021/07/09
【商場優惠】如心廣場x韓國觀光公社推出模擬直飛濟州活動　送來回韓國機票9折優惠券及T-money 交通卡
Local Tour 商場 親子活動 太古城中心 Cityplaza 太古城

最高瀏覽

【邪惡早餐】早餐吃4條腸粉= 1個漢堡包　黃凱詩：五粒魚肉燒賣有280卡
16:43 2021/07/01
【邪惡早餐】早餐吃4條腸粉= 1個漢堡包　黃凱詩：五粒魚肉燒賣有280卡
【全民造星】谷德昭任評判再現暴瘦變聲　5年瘦50磅林子萱陪度人生低潮
17:50 2020/12/01
【全民造星】谷德昭任評判再現暴瘦變聲　5年瘦50磅林子萱陪度人生低潮
【口罩防疫措施】韓國口罩不是每款防病毒　拆解韓國口罩「KF」標籤「KF80」與「KF94」分別
18:07 2020/02/04
【口罩防疫措施】韓國口罩不是每款防病毒　拆解韓國口罩「KF」標籤「KF80」與「KF94」分別