【做家務的男人】丁子高父親講對楊千嬅第一印象　老爺直言：從小就看你拍戲

▲ 丁子高問父親對楊千嬅第一印象，丁父直言：「從小就看你拍戲。」

楊千嬅與老公丁子高最近參加了內地綜藝節目《做家務的男人3》，丁父於最新一集亦有亮相。在節目中丁子高問起爸爸對千嬅的第一印象，沒想到丁父直言：「從小就看你拍戲。」令千嬅哭笑不得。

現年47歲的楊千嬅與老公丁子高結婚12年，近年二人主力發展內地市場，以恩愛夫妻的形象參演了不少真人騷曬恩愛。最近參演的新節目《做家務的男人3》，丁子高的爸爸亦有登場。

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▲ （節目截圖）

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千嬅覺得老爺是個挺嚴肅的人：「第一次見面的印象是很Nice的，但他話不多，一說話就是重點。」

而丁子高問到爸爸對新抱的第一印象，丁爸爸果然「一語中的」：「從小就看到你拍戲。」入行26年的千嬅聞言即說：「吓！爸爸，你從小看到我拍戲，不會吧！」

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▲ （節目截圖）

於早前播出的節目中，千嬅提起當年與丁子高拍拖的初期，雙方都有極大壓力，二人更曾經分手一年。

千嬅指當時丁子高需要回到上海陪伴家人，雖然不捨得，但還是決定放手：「我跟他說，你還是去吧，因為我覺得有一天你會回來。」千嬅憶述當時的分開亦不禁哽咽。

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當丁子高到上海一年後回港，便決定與千嬅結婚，千嬅直言：「兩個人沒有天生一對的，天生一對是要努力的。他回去上海一年後再回來找我，一年後我們結婚！幸好我們沒有放棄，可以走到今天。」

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千嬅重視家庭

在新一集的節目中，千嬅提到當年為了兒子Torris放棄了很多工作上的理想，5、6年前會念在兒子還小，所以不論拍戲、登台還是演唱會，都會以家庭作為考慮的中心。

丁父聞言表示：「兩夫妻在一起的話，感情是好的，可是分開之後，感情是非常脆弱的。」千嬅亦大表認同：「家庭是不能隔離太遠的。」

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