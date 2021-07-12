【飯氣攻心】午飯後飯氣攻心想睡覺 醫生：醣份是引起飯氣攻心的元兇

▲ 醣份正正是引起飯氣攻心的元兇。

炎炎夏日，大家是否試過午飯後要趴在枱上小睡一會，才能恢復精神處理工作，尤其是吃得太飽時，更容易出現飯氣攻心的情況？其實，我們日常主食之一是粉麵飯，提供大量碳水化合物，也就是醣份，正正是引起飯氣攻心的元兇。

我們的身體需要足夠的醣份以提供熱量，故此我們可以不吃維他命丸或補品，都要攝取足夠的醣份。只是醣份過多亦會引起後果。首先就是會致肥，因為多餘的能量會變成脂肪儲存在身體，肚腩也愈因為吃太多而愈來愈大。

此外，短時間內吸收太多醣份，血糖會急升及變得不穩定，而不穩定的血糖又會不利於神經細胞，令其感到不舒服而影響腦部運作。生理學上，人吃得飽飽時，身體就會釋放胰島素去降低血糖，但太多胰島素同時會令腦部運作變慢，於是出現飯氣攻心、倦極欲睡的情況。

不想飯氣攻心，進食時要多注意，例如不要吃得太急。吃慢些有幾個好處，第一是血糖上升的速度會較慢，減少因胰島素急增而令人變攰的情況。第二是慢慢進食可以令身體感受到飽肚的感覺，間接減少過量進食的風險，避免肚腩繼續增大。

講起腦與血糖，有一個冷知識想跟大家分享一下。因為腦創傷致腦腫脹而昏迷不醒、需要深切治療照料的病人，例如交通意外傷及大腦的傷者，都需要吊鹽水補充身體所需。這時腦科醫生所用的鹽水就真的只是生理鹽水，不含有供應身體養份的葡萄糖。原因就如前面提到，糖份對大腦不利，有腦創傷的病人若再攝取糖份，或會令腦部的新陳代謝更加快速，進一步虛耗受傷的腦細胞，結果導致腦部腫上加腫。

普羅市民可以毋須理會這個冷知識，但就可以作為提醒，讓大家在平日也記得要控制糖份攝取，既可避免飯氣攻心，保持頭腦清醒，更能預防脂肪積聚而引起各種健康問題。

最後也提提大家，除了糖份外，亦要控制飲食中的鹽份和油份，謹記保持均衡飲食，否則吃得太多和吃得太過油膩，不但會帶來體重增加的問題，更會影響腸胃消化，亦即吃滯了，身體也不會好受呢！

全文刊於《經濟日報》，原題為「飯氣攻心令人倦？」