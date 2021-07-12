  • 32°C
香港時間 : 2021712日 (週一) 11:55
靚太生活雜誌

會員專區

專題:TOPick DSE 升學攻略2021

熱門關鍵字 : 大叔的愛 5000元消費券 校長專欄 刑偵日記 烹飪教煮 聲夢傳奇 靚太安樂窩 香港小姐2021 新冠疫苗 兒童健康
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【恢復通關】林鄭月娥指通關不一定需清零日數硬指標　已向中央交報告盼可逐步恢復通關

社會 11:09 2021/07/12

分享：

熱門 大叔的愛 5000元消費券 校長專欄 刑偵日記 烹飪教煮 聲夢傳奇 靚太安樂窩 香港小姐2021 新冠疫苗 兒童健康

林鄭月娥指通關不一定需清零日數硬指標，已向中央交報告盼可逐步恢復通關。（經濟日報資料圖片）

本港持續33天本地零感染昨日(11日)「斷纜」，暫未知何時可恢復通關。行政長官林鄭月娥透露已向中央提交報告，希望可以逐步有序恢復通關，認為不是一定要有硬指標，惟本港僅近四分一人接種首劑疫苗，與全民免疫仍有距離，籲市民接種，令她有更多子彈及力量，向中央爭取恢復與內地人員往來。 

行政長官林鄭月娥今早(12日)接受電台節目訪問時，提到已就商界及市民希望早日與內地恢復通關，向中央提交報告，認為通關可以先按配額進行，如有助促進商務經濟發展或有切身需要的市民通關，希望可以逐步有序、局部及有配額通關。

她強調，不是一定要有硬指標，要連續多少日清零才可商討，但目前本港只有近四成人接種首劑疫苗，形容與全民免疫仍有距離，如果市民已打針，可讓她有更多子彈及力量，向中央爭取恢復與內地人員往來，再次呼籲市民接種疫苗。

林鄭月娥認為，香港經歷10多個月的疫情，可看到香港於檢測、追蹤、檢疫方面都有提升，希望可爭取中央從能力提升、個案穩定下，考慮民生經濟需要，給予一個正面指導，例如何時通關、人數如何等。

至於外國政府採取「與病毒共存」，林鄭短期不會採取有關態度，強調本港目前疫情受控得來不易，不會輕易放棄嚴守的防疫態度，雖然難以避免有零星個案，但要防止擴散。

一文看清不同疫苗獎賞及優惠：https://bit.ly/3vw84v0

HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

責任編輯：陳正怡

相關文章

【變種病毒】袁國勇：出現零星個案如未有持續傳播可通關　惟本港情況被動且接種率太低
18:28 2021/07/02
【變種病毒】袁國勇：出現零星個案如未有持續傳播可通關　惟本港情況被動且接種率太低
【新冠肺炎】 許樹昌指本港接近有條件與澳門及內地通關　9月底前7成人打針最理想
14:11 2021/07/03
【新冠肺炎】 許樹昌指本港接近有條件與澳門及內地通關　9月底前7成人打針最理想
【港澳通關】港澳恢復通關方案未定　澳門：需與內地商討再作決定
18:35 2021/07/05
【港澳通關】港澳恢復通關方案未定　澳門：需與內地商討再作決定

你可能感興趣

【變種病毒】袁國勇：出現零星個案如未有持續傳播可通關　惟本港情況被動且接種率太低
18:28 2021/07/02
【變種病毒】袁國勇：出現零星個案如未有持續傳播可通關　惟本港情況被動且接種率太低
【新冠肺炎】 許樹昌指本港接近有條件與澳門及內地通關　9月底前7成人打針最理想
14:11 2021/07/03
【新冠肺炎】 許樹昌指本港接近有條件與澳門及內地通關　9月底前7成人打針最理想
【港澳通關】港澳恢復通關方案未定　澳門：需與內地商討再作決定
18:35 2021/07/05
【港澳通關】港澳恢復通關方案未定　澳門：需與內地商討再作決定
新冠肺炎 疫苗 電台 疫情 配額 林鄭月娥

最高瀏覽

【邪惡早餐】早餐吃4條腸粉= 1個漢堡包　黃凱詩：五粒魚肉燒賣有280卡
16:43 2021/07/01
【邪惡早餐】早餐吃4條腸粉= 1個漢堡包　黃凱詩：五粒魚肉燒賣有280卡
【全民造星】谷德昭任評判再現暴瘦變聲　5年瘦50磅林子萱陪度人生低潮
17:50 2020/12/01
【全民造星】谷德昭任評判再現暴瘦變聲　5年瘦50磅林子萱陪度人生低潮
【口罩防疫措施】韓國口罩不是每款防病毒　拆解韓國口罩「KF」標籤「KF80」與「KF94」分別
18:07 2020/02/04
【口罩防疫措施】韓國口罩不是每款防病毒　拆解韓國口罩「KF」標籤「KF80」與「KF94」分別