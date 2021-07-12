【恢復通關】林鄭月娥指通關不一定需清零日數硬指標　已向中央交報告盼可逐步恢復通關

▲ 林鄭月娥指通關不一定需清零日數硬指標，已向中央交報告盼可逐步恢復通關。（經濟日報資料圖片）

本港持續33天本地零感染昨日(11日)「斷纜」，暫未知何時可恢復通關。行政長官林鄭月娥透露已向中央提交報告，希望可以逐步有序恢復通關，認為不是一定要有硬指標，惟本港僅近四分一人接種首劑疫苗，與全民免疫仍有距離，籲市民接種，令她有更多子彈及力量，向中央爭取恢復與內地人員往來。

行政長官林鄭月娥今早(12日)接受電台節目訪問時，提到已就商界及市民希望早日與內地恢復通關，向中央提交報告，認為通關可以先按配額進行，如有助促進商務經濟發展或有切身需要的市民通關，希望可以逐步有序、局部及有配額通關。

她強調，不是一定要有硬指標，要連續多少日清零才可商討，但目前本港只有近四成人接種首劑疫苗，形容與全民免疫仍有距離，如果市民已打針，可讓她有更多子彈及力量，向中央爭取恢復與內地人員往來，再次呼籲市民接種疫苗。

林鄭月娥認為，香港經歷10多個月的疫情，可看到香港於檢測、追蹤、檢疫方面都有提升，希望可爭取中央從能力提升、個案穩定下，考慮民生經濟需要，給予一個正面指導，例如何時通關、人數如何等。

至於外國政府採取「與病毒共存」，林鄭短期不會採取有關態度，強調本港目前疫情受控得來不易，不會輕易放棄嚴守的防疫態度，雖然難以避免有零星個案，但要防止擴散。

一文看清不同疫苗獎賞及優惠：https://bit.ly/3vw84v0

HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

責任編輯：陳正怡