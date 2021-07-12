【5000消費券】朗豪坊為消費券增值推消費抽獎　消費滿$300有機會贏$10,000現金禮券

▲ 朗豪坊為消費券增值推消費抽獎，隨時有機會用$300消費贏走$10,000商場現金禮券！

電子消費券計畫即將開始登記，朗豪坊將於8月初起一連兩個月（詳細日期容後公布）推出日日有獎消費抽獎活動，有機會贏取HK$10,000朗豪坊商場現金禮券〈名額30個〉、100,000會員積分〈名額30個〉、De'Longhi Autentica Cappuccino全自動即磨咖啡機〈價值HK$13,888）及指定朗豪坊商戶禮品及現金券等20,000份豐富獎品，人人有獎，永不落空，隨時有機會用HK$300消費贏走HK$10,000商場現金禮券！

顧客以電子支付工具付款，包括信用卡、借記卡、易辦事、八達通、Apple Pay、Android Pay、三星智付、支付寳、微信支付、銀聯閃付、拍住賞及信用卡現金回贈獎賞。於場內單一消費滿HK$300並成為LP CLUB會員，7天內於朗豪坊手機應用程式上載合資格消費單據，即可換領抽獎代幣一個。而顧客以4大指定電子消費券支付工具包括八達通、支付寶香港、WeChat Pay HK和Tap & Go拍住賞更可額外換領多一個抽獎代幣，贏取多一個中獎機會。顧客憑已換領代幣可以隨時隨地在朗豪坊APP內抽即中獎，每個代幣可抽獎一次，顧客可選擇單日使用，或自行選個良辰吉日一次過累積使用，多抽多中！

「朗豪坊日日有獎」抽獎活動

活動日期： 8月初起一連兩個月（詳細日期容後公布）

活動詳情： LP CLUB會員以電子支付工具*於場內單一消費滿HK$300，即可於朗豪坊手機應用程式內登記換領抽獎代幣一個；其中以4大指定電子消費券支付工具包括八達通、支付寶香港、WeChat Pay HK和Tap & Go拍住賞，可額外換領抽獎代幣一個 （每人最多可換領10個代幣）

記者：曾嘉善