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【命懸一線】父母更新短腸症悅悅情況　不明原因發燒指數上落無大變數

兒童健康 11:29 2021/07/12

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父母更新短腸症悅悅情況，不明原因發燒指數上落無大變數。

1歲女嬰可悅（悅悅）與雙胞胎妹妹可納於31周早產出生，悅悅不幸在1個多月大時經歷壞死性腸炎，先後捱過4次手術，患有短腸症的她小腸由12厘米駁至30厘米，不過出現肝衰竭問題。悅悅父母Chris和Yuka於7月8日在社交媒體透露，悅悅的情況緊急，全身出血，被醫生告知未必能捱過當晚。相隔幾天，悅悅父母終在11日晚上更新悅悅最新情況，指悅悅目前正發燒，醫生仍未找到發燒原因，暫時未能種菌，「指數上上落落無太大變數。」

悅悅是父母眼中的開心果。（相片由受訪者提供）

Chris和Yuka在facebook專頁「CoKa.Kona Baby」發帖，指悅悅昨日（11日）仍有不明原因發燒至38.5度，醫生暫時仍未找到發燒原因及種菌。另外，醫生指各樣指數仍大幅上落，

指數上上落落無太大變數，醫生開始俾排水藥佢，排尿情況樂觀......

曾被醫生告知肝腎衰竭全身出血

早前，悅悅父母於Facebook專頁表示悅悅的情況急轉直下，全身突然出血，

醫生話未必捱到今晚，叫我哋長期留意住電話。

他們更表示，看著悅悅父母均忍不住流淚，但他們仍心存盼望，「希望集氣能有奇蹟」。

    點擊圖片放大
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父母不想放棄

早前Chris和Yuka接受TOPick專訪時表示，盼望奇蹟出現，期待悅悅平安回家，一家四口開心生活的畫面。Chris在單親家庭長大，而Yuka來自一個破碎家庭，中學時已自立在外生活，成長經歷令她變得堅強。悅悅跨過多個難關，Yuka對這個女兒既心痛又佩服︰

好多人說我堅強，但悅悅比我更堅強，她經歷了那麼多，令我覺得無論遇到任何事情都要樂觀面對，不用害怕，這是生命影響生命。
 

悅悅父母專訪，詳看【下一頁

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責任編輯：王明芳 

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