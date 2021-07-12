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【違反限聚令】查錫我：人均數千元飯局屬奢華或違公務員守則　謝偉俊稱官員赴宴須小心

社會 11:22 2021/07/12

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查錫我指人均數千元飯局屬奢華，相關赴宴官員或違公務員守則。(資料圖片)

3名官員出席私人飯局違反限聚令被票控，廉署前總調查主任、大律師查錫我今（12日）在電台節目中表示，如果相關晚宴人均消費達3,000至4,000元，則屬奢華，已違反公務員守則，當局有責任調查並交代接受宴請開支等細節，而非淡化事件。立法會議員謝偉俊則指，上述事件與湯顯明事件性質不同，官員受邀參與飯局，期望市民不要再糾纏在誰人宴請等支節上。

查錫我指出，官員純粹接受款待，並無違反《防止賄賂條例》，但公務員守則訂明，公務員不能接受奢華或頻密的款待，如果涉事晚宴人均消費真的達3,000至4,000元，不論用任何標準，都屬於奢華，公務員事務局有責任調查，如果屬實可給予口頭警告、譴責或扣人工等處分。

他強調，事先不知道晚宴豪華，並非接受奢華款待的好辯解，指官員到達晚宴場地後，發現裝潢豪華並設有獨立房間，應心知這不會是平價地方。他認為，政府稱他們當天飯局只是進食「普通火鍋食材」的說法，明顯是想淡化事件，令市民反感，公眾是希望政府公平公正處理事件。他又認為，政府有需要交代3名官員接受宴請涉及的開支，以及為何3名保安體系的官員，有需要與地產商聯繫並出席有關飯局。

謝偉俊在同一個電台節目指，歡迎政府及涉事的官員承認事件並道歉，稱官員有違公職人員接受款待的守則，亦有違內地廉潔國情，期望官員汲取教訓，特別是有份執行港區國安法的官員，在敏感時刻要特別小心，但希望事件過後，大家向前望，不要再在由誰人請客等支節上糾纏。

他強調，三位官員處事謹慎且能幹，今次屬初犯，與湯顯明事件的性質不同，他們並非主動聯絡，亦不是持續接受宴請，認為不要對有關官員過分苛刻。

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記者：陳麗娜

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