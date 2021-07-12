【ART呃】集合3大好戲演員同台飆演技　秋生舞台劇暫別作：絕對不是落幕

▲ 《ART 呃》，將於8月13日起演出一連14場。

由神戲劇場與同窗文化聯合主辦的《ART 呃》，將於8月13日起演出一連14場，難得集合三大好戲之人，包括黃秋生、陳淑儀、朱栢康。首次合作的三人，除了同樣是影帝級演員之外，亦是香港演藝學院戲劇學院同門師兄弟。當中闊別3年的黃秋生，即將回歸舞台，令一眾劇迷相當期待。

秋生早前接受TOPick訪問指，當初接該舞台劇的原因十分簡單，純粹因為劇本好笑。「我演戲是為了觀眾，帶來最基本的娛樂、開心就足夠。」本劇已籌備長達兩年，可是去年因疫情影響延後了一年，至今正式排練時間卻只得一個多月，使他直言未如理想。「一個多月是正常的排練時間，但對我而言，並不是理想的排練時間。我認為排戲就像是燉煮，而我是要燉三日的人，更以古法熬製的，不過人算不如天算。」

▲ ▲ 朱柏康和陳淑儀可跟大師兄合作。

該劇故事是環繞一幅名畫，令3個情同手足的好朋友，為了捍衛自己的價值觀而引發衝突，說出各自埋藏已久在心中的不滿，導致兄弟反目。而現實中，秋生的人生也幸得三五知己，能夠真誠相待、互相欣賞，並直言無法跟「蠢人」和「扮嘢」的人做朋友：「好彩我都有幾個好朋友，很少見面，他們在能力上、人格上是我很欣賞的，他們並不完美，但會願意包容對方，只能說是緣分。」

此外，秋生預告是次演出為暫別之作，皆因今時今日劇場生態的不穩定，但樂觀的他對前景依然滿懷希望，「這只是一個Intermission（中場休息），絕對不是落幕的時候，我有種強烈感覺這情況不會維持太久，我應該要想好下一個作品的角色，茶館老闆也不錯！」他透露曾多次幻想過自己離開舞台的方式，「倘若80歲在舞台上突然暈倒離世，那會多有型！」與此同時，從人生舞台上真真正正謝幕。

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將於9月「登六」的他，現在最想盡快還清債務，然後想做什麼就去做，自由自在地度過餘生，事緣近年他經歷無工開的日子，收入大減，經理人公司的墊支累積變成了債項。

回想過去近40年的演員生涯，他表示人生難免處處留遺憾：「人生並不是由完美組成，而是由種種遺憾組成的，我也會遺憾以前太揮霍、臭脾氣、沒有好好珍惜某些事情、曾接過某些電影，太多遺憾了。」然而，這些都只是遺憾而並非後悔，他坦言人生中唯一後悔的事情就是，對待亡母不夠好，惟他細想後糾正道：「應該說是責備自己，但是讓我再回去那年紀的自己，可能我也會犯重複的錯誤，因為人在不同年紀，處事態度也不一樣，所以也不能算作後悔。」

髮型： Taky Chung@ AdmiX Hair Styling

化妝：Jolinn NG

鳴謝：神戲劇場，同窗文化

記者：曾嘉善