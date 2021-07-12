【治理頭蝨】11歲女生頭蝨媽媽誤信土法偏方　塗農藥包保鮮紙焗頭累女兒中毒入ICU

▲ 11歲女生頭蝨媽媽誤信土法偏方，塗農藥包保鮮紙焗頭累女兒中毒入ICU。

土法治療勿亂試。內地一名女童早前生頭蝨，她的母親想起小時候長輩用過的方法，將農藥塗抹在女兒頭上，並用保鮮紙包裹起來，結果導致女兒中毒，要送進深切治療部（ICU）。

根據內媒報道，11歲的小玉最近生頭蝨，她的媽媽想起小時候長輩用過「農藥焗頭」的土法，於是找來一種叫「甲拌辛」的農藥，均勻塗抹在小玉的頭髮上，再用保鮮紙將頭髮包裹起來，讓女兒「焗」3小時。

結果到了晚上8時許，小玉出現嚴重不適，包括頭暈、胸悶、結噁心、四肢乏力等症狀，媽媽立即將其送到醫院，但由於病情嚴重，隨後被轉送至東莞市兒童醫院的深切治療部。

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醫生判斷小玉為有機磷中毒，立即為她剃光頭髮，並徹底清洗頭皮，經過連日治療後，小玉終於脫離生命危險，可以轉到普通病房，確認沒有併發症後康復出院。

報道指，「甲拌辛」是一種由辛硫磷和甲拌磷復配而成的混合有機磷農藥，有機磷農藥可通過皮膚黏膜接觸、呼吸道和消化道進入人體引起中毒，嚴重中毒者可導致迅速死亡。

頭蝨患者多為幼童

據衛生署資料，頭蝨是一種只能寄生在人體頭部的細小寄生蟲，常見於頭髮，特別是耳背或頸後近領口的毛髮，偶爾亦會在眼眉或鬚間出現。最常見的病徵為頭皮發癢。過度搔抓會令頭皮出血或損傷，因而增加感染的機會。

若仔細檢驗，可在患者髮根發現頭蝨卵。頭蝨卵有別於頭皮屑。頭蝨卵一般為白、黄、褐或灰色，表面光亮，呈橢圓形，並緊附在髮幹上；頭皮屑則呈暗啞薄片狀，並容易掉下。任何人士均有機會染上頭蝨，患者多為幼童，因為他們在玩耍時經常會跟同伴有緊密接觸。

可以密齒梳子清除頭蝨卵

皮膚科專科醫生陳厚毅表示，頭蝨一般可依附在死物上生存1至2天，而且傳染性高，若共用個人物品，例如帽子、梳子、甚至床單及被鋪，均有可能患上頭蝨。他又指，頭蝨與個人衛生習慣無關，在香港不常見。

他提到，患上頭蝨最嚴重可因過度搔抓，導致頭皮出血及發炎，但若及時求診，使用醫生處方的殺頭蝨藥水及除頭蝨專用梳子，一般1至2星期便可康復。

治理方法

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責任編輯：羅嘉欣