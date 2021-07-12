【安樂蝸居】打工10年儲夠首期上車無錢裝修 95後女生住清水房：買樓是一種底氣

上車對於年輕人來說是難事，内地一名95後女生，14歲輟學外出打工，10年來儲了28萬成功支付首期上車，由於沒有錢裝修，她孤身一人住入清水房，沒有裝修，甚至沒有飯桌，但她卻覺得慢慢的幸福感覺。

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綜合内地傳媒報道，現年26歲的白小莉，因為家貧小學已萌生輟學打工的念頭，十多歲時去了江蘇無錫的衣服廠做學徒，當時月薪僅幾百元，其後去了一家紡織廠工作，月薪有兩三千元，但上班很辛苦，

12個小時上完，再休息12個小時，每天睡覺的時間都不夠，哪有時間用錢？錢就是這樣存下來的。

她19歲時開了一家花店，由於包花的樣式都很新穎，花材質量好，她自己也不停推銷，錢主要是這個時候攢下的。白小莉坦言，開花店利潤挺高，遇上情人節能賺2萬元，當然也非常忙非常累，開了兩年後慢慢感到疲倦，最後又陸續換了工作，賣螃蟹、做微商之類的，慢慢攢錢。

白小莉從小就夢想有屬於自己的房子，她於是花光10年來的積蓄，又東拼西湊地借了不少錢，用28萬元人民幣首期買了間3室2廳2廁的房子，每月要還三四千元左右貸款。

買下房子後，白小莉再沒有多餘的錢來裝修新房。為了省下租房和裝修的費用，白小莉乾脆住進了清水房，清水房除了廁所簡單裝修過以外，其餘一切從簡，傢具就只有一張床、兩張桌子，水泥牆面和地面都是灰撲撲的。

房子裏面的一把泥土，一個灰塵，每一平米，都是我辛辛苦苦掙來的，所以說我不嫌棄它。

白小莉說，她決定買房的時候，周圍所有的人表示反對，認為她一個女孩子沒必要這麼累，完全可以依靠未來的結婚對象買房。但白小莉卻認為，有屬於自己的房子比結婚更有安全感。

買房給我帶來的，應該是一種底氣，一條後路。我想，就算我結婚了，如果我和丈夫吵架，或在婆家受欺負不開心，別人叫我滾，我至少有一個去處，不一定非要回娘家。

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責任編輯：王明芳