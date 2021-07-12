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【MIRROR成員】陳卓賢+小薯茄阿冰拍微電影　花姐為Ian轉行做譚仔姐姐【有片】

娛樂 11:58 2021/07/12

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花姐拍廣告客串做譚仔姐姐。

花姐轉行做譚仔姐姐？譚仔三哥的全新微電影廣告「記憶嘅味道 一直喺度」由MIRROR成員Ian陳卓賢和YouTube界氣質女神小薯茄阿冰演出，不過最驚喜是，竟然還有經理人花姐客串演出，化身譚仔三哥姐姐壓軸登場。

此微電影廣告故事講述二人從校園時期相戀、分手、Ian往外國留學、畢業後回港，以致重遇阿冰等，一幕幕情節於譚仔三哥內上演。

而譚仔三哥的味道更擔當着極為重要的角色—— 從小辣、中辣至大辣，不同的辣度伴隨着Ian成長，但無論是什麼程度的辣，這份屬於譚仔三哥的味道始終如一，勾起Ian不同時期的回憶，貫穿整個故事，帶出「記憶嘅味道 一直喺度」的信息。

廣告故事講述Ian和阿冰從校園時期相戀、分手、外國留學畢業後回港、重遇經過。

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Ian演繹校園初戀 

當中，Ian和阿冰有不少校園戀愛鏡頭，二人再次穿起中學生校服卻絲亳沒有遺和感。Ian和阿冰於廣告內的經歷，更勾起一眾8、90後的回憶。對此角色設定阿冰笑言：「幸好故事背景是puppy love，故此與Ian不算有太親密的互動。」

而當中的分手戲講述二人吵架分手後，Ian先抑制着傷心的情緒，趁着吃譚仔三哥大辣湯底米線時才發洩出悲痛的情緒，紅着眼地流下男兒淚，Ian專業與投入的表現贏得在場工作人員的高度讚賞。

Ian、花姐與阿冰於拍攝時表現得極為興奮，尤其是Ian和阿冰，因廣告內有多個品嚐不同湯底米線的鏡頭，二人於拍攝期間能奉旨放肆開餐，大呼過癮。

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而平日愛吃清湯的Ian更率先試食全新的煳麻湯米線：「對於不太吃辣的我，這個焦香濃郁的湯底帶有微微的醇辣和嗆口感，令人愈吃愈想再吃。」

花姐演繹「姐姐話」

而首次與Ian同場演出的花姐更於片尾以三哥姐姐的身份壓軸出場，落力以半鹹淡的廣東話演繹「姐姐話」，喜感爆燈！

Ian拍攝要抑制着傷心的情緒。

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要演好三哥姐姐的角色，一口正宗「姐姐話」極為重要，深明此道的花姐於整個拍攝期間的鏡頭前後均一直說著「姐姐話」，鬧出不少笑話，花姐更笑言入戲太深：「一直到拍攝結束後仍戒不掉『姐姐話』。」

同場加映：陳卓賢顧定軒訪問

其實七仙羽早前也拍廣告演過譚仔姐姐，不知會否安排花姐與七師傅拍住上，一同扮譚仔姐姐姊妹花？

撰文 : TOPick柴犬出動

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