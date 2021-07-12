【危機處處】小朋友「被門夾親」易傷骨　骨科專科醫生：玻璃門又重又大通常夾得好傷

▲ 小朋友「被門夾親」易傷及骨。

小朋友被門夾傷，是常見的意外之一。很多人或會認為被門夾傷沒什麼大不了，很快會康復，不過骨科專科醫生袁智斌就提醒，假如是被又重又大的玻璃門夾，一般而言都會「好傷」，嚴重甚至要做手術縫針。

骨科專科醫生袁智斌於Facebook專頁分享一單小朋友被門夾傷腳趾的個案。他提到，父母真的要看顧好小朋友，因為他已接了「第N個」被門夾到的小朋友個案。

▲ 如傷口太深就要做手術縫針。(授權使用)

他表示，相中腳趾受傷的小朋友，被門夾傷後嚇得不願照X光，最後要麻醉後才照到傷勢。

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袁醫生表示，假如小朋友被家中的木門夾到還算好，萬一被會所那些又重又大的玻璃門夾到，一般都會「夾得好傷」。

如沒傷到骨，就腫痛幾日。如果傷口太深，就要做手術縫針，甚至要打鋼針固定。

故他叮囑家長一定要好好看顧小朋友。

文章內容獲「Dr. Simon YUEN 袁智斌 骨科醫生」授權使用。

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責任編輯：楊宛茜