【住屋問題】婚後買樓慘遭妻子兄弟輪流借住　丈夫呻主人房被侵佔瞓廳6年

▲ 一名丈夫在網上發文呻妻子兄弟經常來家中借住，侵佔他的私人空間。

夫婦婚後買樓欲享受家庭生活，卻慘被打擾。台灣一名網民早前在Facebook專頁「靠北婚姻2.0」發文大呻，指自己與妻子婚後買樓自住，沒想到妻子兄弟得知後，輪流到家中借住，更「入侵」主人房，令他大為不滿。

大呻私人空間遭侵佔

樓主在文中指出，大舅和舅仔不時來家中借住，還會帶同其妻兒一起來，要樓主及妻子幫忙照顧。妻子兄弟輪流來家借住的情況已達6年之久，樓主指自己許多時候被迫睡客廳。

說主人房給他們睡，我們睡客廳，重點是他們真的睡了！你不在意我在意……

他續指，每次假日和大舅或舅仔一家外出遊玩時，花費全都由他負責，又要幫忙照顧對方的小孩，令他感不忿。樓主指除了上班之外，其餘時間都要陪他們一家，欠缺私人時間。

網民轟妻子不尊重丈夫

帖文引來網民熱議，不少人批評妻子一家不顧別人感受，「你太太完全忽略你的心情」、「基本上6次就忍不住了，你還能忍6年」、「就是把你當工具人、賺錢機器」、「太太不尊重、不體貼，沒有同理心而且自私自利」。

有網民建議丈夫應向妻子表達意見，「好好溝通心裏感受和需求，夫妻更應該坦誠相見」、「不舒服就直接說，打在網絡上沒人能幫你」、「別到忍不了才把問題提出來，那時說的話反而更傷夫妻之間的感情」。

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責任編輯：王明芳