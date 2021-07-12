【土地供應】林鄭月娥：已覓未來3年建1.5萬個過渡性房屋單位用地　發展局亦正研土地共享項目

▲ 林鄭月娥指已覓未來3年建1.5萬個過渡性房屋單位用地。（經濟日報資料圖片）

行政長官林鄭月娥今早(12日)接受電台訪問時提到，興建過渡性房屋屬本屆政府的突破，又已找到未來3年興建15000個過渡性房屋單位的土地；而又透露政府之前推行的土地共享計劃，發展局局長現正商討一些項目，希望盡快有結果。

她接受訪問時提到，公營部門及私營機構方面做事各有優勢，部分私人土地欠缺道路基建難以發展，如與政府合作可助開拓相關土地；而發展局已努力壓縮所需程序，又以東涌新市鎮為例，由填海至成為土地只需3年時間。

至於上屆政府建議發展郊野公園邊陲地建屋，林鄭月娥指政府內部亦有保留，及後交予房協進行研究，惟房協做的工作不太多，不知如何處理如此爭議的項目；直言如果發展郊野公園邊陲地建屋，富吸引力又易做的話，一早已做了。

不過她指，不會說一世都不用郊野公園地興建房屋，但利用郊野公園土地建屋，是「遠水」，因所需程序，較用其他土地的開發時間長，認為在有其他方案可用下，為何不先利用較少爭議的方案發展房屋。

林鄭月娥提到深知要建成公共房屋﹛改善部分家庭居住環境惡劣情況，需要一段時間，形容興建過渡性房屋的是本屆政府的突破，希望透過計劃加快安置居民到較好環境的地方，而未來3年興建15000個過渡性房屋單位的土地已找到。

而有建議指葵涌碼頭附近有空置地可建屋，她又稱，今時今日葵青一帶已是市區，葵涌碼頭要搬是「正路」，惟碼頭仍然處理大量貨櫃，需要輔助用地，政府要填海覓地建碼頭；而「明日大嶼」計劃首階段於交椅洲的1000公頃土地並不多，要滿足市民住屋及建立第三個核心商業區等之後，已難以建貨櫃碼頭。

林鄭月娥將於今10月6日發表任內最後一份施政報告，她表示，今年除了沿用網上平台及電郵等諮詢方式外，亦會與香港電台合作，由港台設計邀請部份市民對話，展開公眾互動，同時亦舉辦主題式諮詢。她指，無停止落區工作，自己曾了解街市有何改善及市民需要。

林鄭月娥指，不可能長期依靠公務員提供服務，認為發揮市場力量，因此在街市及房屋等方面鼓勵公私營合作，強調外判運營不代表外判監管。她指，發展局與發展商商討土地共享先導計劃項目，希望盡快落成。

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責任編輯：陳正怡