  • 33°C
香港時間 : 2021712日 (週一) 13:26
靚太生活雜誌

會員專區

專題:TOPick DSE 升學攻略2021

熱門關鍵字 : 大叔的愛 5000元消費券 校長專欄 刑偵日記 烹飪教煮 聲夢傳奇 靚太安樂窩 香港小姐2021 新冠疫苗 兒童健康
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【媽媽的神奇小子】吳君如被4歲小演員感動　驚嘆小孩夠堅毅積極人生

娛樂 11:59 2021/07/12

分享：

熱門 大叔的愛 5000元消費券 校長專欄 刑偵日記 烹飪教煮 聲夢傳奇 靚太安樂窩 香港小姐2021 新冠疫苗 兒童健康

《媽媽的神奇小子》

電影《媽媽的神奇小子》由真人真事改編，講述殘奧徑賽金牌得主蘇樺偉和媽媽「蘇媽」的奮鬥事蹟。

吳君如在片中演充滿母愛的「蘇媽」，一直陪伴有弱聽及四肢痙攣的兒子蘇樺偉成長。在《媽媽的神奇小子》電影中，由4名演員飾演不同年齡階段的蘇樺偉，分別由初生嬰兒、4歲小演員、演少年版的馮皓揚及演成年版的梁仲恆演繹。

吳君如分別與4名演繹蘇樺偉的演員展示不同年齡階段的母子關係，4歲的小男孩演員本身亦不良於行，但在片場表現醒目精靈，懂得在鏡頭前演活角色，與君如在戲中有深深的互動交流，一舉手一投足亦帶動君如投入「蘇媽」角色。

君如指小演員在悶熱的環境下，耐心等待數小時埋位演出，加上本身不良於行，飾演痙攣而最終能站立一刻，顯出蘇樺偉的堅毅精神，令君如甚為感動。

她在其中一場戲要在悶熱的工廠工作，同時要照顧不良於行的兒子樺偉。

戲裏戲外都感受到「蘇媽」的艱難，君如說：「戲中的『蘇媽』其實從來都冇鬆過一口氣，睇住個仔唔係普通人，要扶住佢成長。」

君如在拍攝時不忍呼喝小朋友，但無奈要將戲拍好：「拍嘅時候真係好驚，4歲嘅小演員被我大聲喝，佢真係好驚，然後唔肯埋位，我當時覺得真係嚇親佢，自己係好入戲，但係令小朋友好驚。」

君如笑言最後使出「絕招」，是在拍攝前以10杯雪糕利誘小演員：「我話拍完畀10杯雪糕佢，我不停同佢解釋演戲其實係假，喺攝影機面前嘅演出係假嘅，真實我唔係咁。始終咁細嘅小朋友喺片場會害怕，佢真係好叻仔。」

另外，君如於戲中飾演的蘇媽造型橫跨80年代至千禧年代，每個年代造型以至場景擺設皆見劇組之用心，而一套四款的年代版角色海報亦於今天正式曝光。

撰文 : TOPick柴犬出動

相關文章

【手捲煙】林家棟願扶助年青人展光芒　陳健朗盼留下來延續港片精神
13:32 2021/06/17
【手捲煙】林家棟願扶助年青人展光芒　陳健朗盼留下來延續港片精神
【濁水漂流】助年青新導反映無家者哀歌　吳鎮宇：露宿者不是乞丐
14:11 2021/06/03
【濁水漂流】助年青新導反映無家者哀歌　吳鎮宇：露宿者不是乞丐
【一代天后】開拍《梅艷芳》重現香港黃金年代　導演梁樂民：王丹妮是最適合人選
19:17 2021/07/08
【一代天后】開拍《梅艷芳》重現香港黃金年代　導演梁樂民：王丹妮是最適合人選

你可能感興趣

【手捲煙】林家棟願扶助年青人展光芒　陳健朗盼留下來延續港片精神
13:32 2021/06/17
【手捲煙】林家棟願扶助年青人展光芒　陳健朗盼留下來延續港片精神
【濁水漂流】助年青新導反映無家者哀歌　吳鎮宇：露宿者不是乞丐
14:11 2021/06/03
【濁水漂流】助年青新導反映無家者哀歌　吳鎮宇：露宿者不是乞丐
【一代天后】開拍《梅艷芳》重現香港黃金年代　導演梁樂民：王丹妮是最適合人選
19:17 2021/07/08
【一代天后】開拍《梅艷芳》重現香港黃金年代　導演梁樂民：王丹妮是最適合人選
吳君如 家庭關係 正能量 爸媽心聲

最高瀏覽

【邪惡早餐】早餐吃4條腸粉= 1個漢堡包　黃凱詩：五粒魚肉燒賣有280卡
16:43 2021/07/01
【邪惡早餐】早餐吃4條腸粉= 1個漢堡包　黃凱詩：五粒魚肉燒賣有280卡
【全民造星】谷德昭任評判再現暴瘦變聲　5年瘦50磅林子萱陪度人生低潮
17:50 2020/12/01
【全民造星】谷德昭任評判再現暴瘦變聲　5年瘦50磅林子萱陪度人生低潮
【口罩防疫措施】韓國口罩不是每款防病毒　拆解韓國口罩「KF」標籤「KF80」與「KF94」分別
18:07 2020/02/04
【口罩防疫措施】韓國口罩不是每款防病毒　拆解韓國口罩「KF」標籤「KF80」與「KF94」分別