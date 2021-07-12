【豪門婚姻】憶對「跳水皇后」郭晶晶一見鍾情 霍啟剛爆追求細節：死纏爛打

「跳水皇后」郭晶晶於2012年下嫁香港富商霍英東長孫霍啟剛，二人結婚以來恩愛非常，更育有三位孩子。霍啟剛近日受訪時憶述對郭晶晶一見鍾情，更自己爆追求細節是死纏爛打。郭晶晶更稱，「我當時不知道他是誰，第一次見面就兩次要求合照，他想怎樣呢？之後無論我去到哪裏，又一定見到他......」．

霍啟剛和郭晶晶近日接受馬會《駿步人生》訪問，霍啟剛憶述，2004年9月，雅典奧運國家隊金牌健兒來港參加大匯演，霍啟剛在歡迎晚宴上，藉詞兩次找郭晶晶合照，郭晶晶心生疑惑：「為甚麼拍完又拍？」她不知道，她還在雅典的泳池轉身翻騰時，霍啟剛已從香港，透過電視畫面對她一見鍾情。

回想當年追求郭晶晶，屈指一算，那已是17年前的事，霍啟剛至今還笑稱：「好難埋身！」藉着國家隊訪港，終有機會一睹女神風采，碰巧在大匯演兩星期後，晶晶獲邀出席首屆上海一級方程賽車（F1），霍啟剛隨即飛到上海再會女神，甚至跟上北京正式結識，但要打動芳心，仍要過五關斬六將。

追求郭晶晶招數：死纏爛打

「國家隊封閉式管理，就算上到北京，我入不到宿舍； 她要出來， 都只有周六日的少許時間，見一面很難。當時科技不如現在的發達，沒有WhatsApp、微信，連長途電話費也不便宜。」他更沒想到的是，贏盡全世界的奧運金牌，原來「有眼不識泰山」。晶晶回想說：

我當時不知他是誰，第一次見面就兩次要求合照，他想怎樣呢？之後無論我去到哪裡，又一定見到他……

霍啟剛笑著搶白：

死纏爛打，死跟爛跟！

熱愛入廚 享受過程

霍啟剛無處不在的出現、無微不至的細心，晶晶感受甚深，「他是另一個世界的人，很照顧我，覺得可以跟他相處一下。」兩年2004 年相戀、2009年晶晶淡出國家隊、2012年兩人共諧連理，至今已建立幸福家庭，大兒子Lawrence、二女Laurissa 和么女Laurina 相繼出生，晶晶也由初來香港言語不通兼人生路不熟，迅速適應新環境，結識了新朋友，也漸漸享受20分鐘可以從市區走到郊外的港式便捷生活。

先學輸 才會贏

霍啟剛工作繁忙，早出晚歸，日常照顧孩子的重任，大都落在晶晶身上。她每星期有兩、三天帶孩子到馬會會所泳池游水，大兒子更學習劍擊，成為「小劍神」。作為「金牌級媽媽」，她不主張催谷孩子學習太多課外活動，但一旦選定了，就要努力下苦功，為的卻不是輸贏。

大仔參加劍擊比賽，輸了就不高興，但我告訴他，人生不可能每次都贏，落敗了便從中檢討，找出問題改善自己。

如果有一天孩子告訴父母要做全職運動員，他倆如何取態？爸爸這樣想：

我會跟他一起探討自己是否適合當運動員，如果他依然堅持做運動員，當然支持。

疫情之下，我們最引頸以待的，當然是去旅行。晶晶希望先返北京探望媽媽，霍啟剛則想趁小孩子仍有童真時，一家人到訪芬蘭聖誕老人村。至於二人世界去哪兒旅行？霍啟剛推介雲南麗江，享受古城的慢活節奏，「那裏有茶園、別緻的精品酒店，我媽媽也經常去麗江」；坐在一旁的晶晶笑得溫柔：「只要他選的，我都會跟著去」。

文章獲 《駿步人生》授權轉載。

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責任編輯：王明芳