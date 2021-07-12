【冷血姑奶】為腦退化奶奶獨力付28萬醫藥費　台灣名嘴心寒：3名姑奶奪存款拒送終

▲ 台星新抱獨力照顧患病奶奶，3名冷血姑奶拒絕送終令她感到心寒。

老人家彌留之際，最希望有至親陪伴在旁，但有不孝子女只覬覦父母的錢，卻拒絕見最後一面。台灣名嘴許聖梅近日在節目中大吐苦水，指奶奶患病，一直由她支付醫藥費和生活費，3名姑奶不但冷眼旁觀，二姑奶更吞掉奶奶的40萬台幣（約11萬港元）存款。奶奶日前因敗血病引發器官衰竭病逝，臨終前卻不見3名女兒蹤影，令她非常心寒。

許聖梅在台灣節目《命運好好玩》中，提及奶奶去世及3名姑奶的惡行。她指出，結婚30多年來，她都盡心盡力為頭家。奶奶在2年前患上腦退化症，經常忘東忘西，但身體仍強壯，不時四處走，令她在照顧上非常辛苦。

▲ 許聖梅在節目上大吐苦水。（影片截圖）

獨力支付奶奶醫藥費

直至去年，奶奶因為心肌梗塞入院，自始病情反覆，深切治療也進出了3次。而1年半以來的醫藥費和生活開銷高達100多萬台幣（約28萬港元），都是許聖梅獨力支付。最初她沒有怨言，但後來發現兩件事，令她非常生氣。

第一件事是，原來自奶奶病重，家人開了一個群組討論奶奶的病情，除了丈夫和3名姑奶，連她的子女都在群組內，只有她被排除在外，令她感到不舒服。

奶奶的每一塊錢都是我付，連尿片、紙巾都是我出錢，但他們都沒有想要把我加入去。先生解釋，因為3名姐姐在群組內，所以覺得不加我比較好。

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

姑奶奪走奶奶存款

其後，許聖梅又發現，其實奶奶有老人年金，每個月大約有3600至4000台幣，10年間至少有40萬台幣（約11萬港元），可以用來支付部分醫藥費，惟奶奶的提款卡和存摺都放在二姑奶那邊。當她向丈夫提出此事，丈夫卻向她翻臉，還問「你管那麼多幹甚麼？」

他們覺得嫁進去就是他們的人，但到這時候，他們又不把你當家人，覺得「你怎麼可以去想到媽的錢」。

最後，是大姑奶指責二姑奶搶走奶奶的錢，丈夫才出聲要求二姑奶交出存摺，二姑奶一開始說沒有挪動存款，後來拿出存摺，上面的數字卻是零，即她已把40萬存款提光了。當許聖梅提出，要3名姑奶分擔奶奶的醫藥費，她們卻厚臉皮地說，「我為甚麼要付？我不要付」，而丈夫又不幫口，令她氣得想離婚。

奶奶生了4個小孩，然後4個人都不管，醫藥費是我付，也是我照顧，她不是我媽！

不忍奶奶無人照顧

不過，最終許聖梅眼見奶奶無人照顧，心軟下又留下來，沒有離婚。而日前奶奶因敗血引發多重器官衰竭。醫生要拔喉時，丈夫哭求醫生再等等，因為希望奶奶能見到3名女兒最後一面。不過，許聖梅一直無法聯絡3名姑奶，

手機沒人接，我狂打大姑家裡電話，終於她接了，聽到我又急又發抖的告訴她「媽媽情況不好了」，她「喔」了一聲（語氣極為冷淡），然後掛電話......我女兒從病房外走進來，她黯然說「她們都說不會來了」。

在拔喉的那一刻，許聖梅見到奶奶眼角流下眼淚，令她相當心痛。奶奶離世後，本來需要女兒拿著「招魂幡」進行儀式，最後卻由許聖梅這個新抱代替。不少網民都紛紛留言，表示同情許聖梅的遭遇，「多愛自己，存點自己養老，別再一直付出」、「他們全家把你的付出視為理所當然」、「相信奶奶一定很欣慰，有你這樣好的新抱」。

TOPick推出「Band1學堂」，更多教育升學資訊：https://bit.ly/3a6HT6T

【hket TV家庭台】《湊得輕鬆啲》逢周三晚上10點伴你同行育兒路︰bit.ly/35z6COD

TOPick登陸MeWe啦：https://mewe.com/p/topick

責任編輯：王明芳