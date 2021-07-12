【明星運動會】前港隊球手陳展鵬再展乒乓球技　事業大起大落由地盤工變視帝

▲ 前港隊乒乓球手陳展鵬輕鬆在TVB節目《明星運動會》中取勝。

TVB節目《明星運動會》昨晚（11日）舉行乒乓球賽，前港隊乒乓球手陳展鵬重拾球板上陣，並輕鬆取勝，不過煎Pan就謙稱指對手敬老讓賽。

視帝陳展鵬的演藝路並非一帆風順，當過歌手及演過小角色的他經歷過零收入，他曾透過打乒乓球時認識的判頭介紹做地盤工，其後再從投演藝業漸漸捱到登上男一寶座。

【逆天奇案】林夏薇無懼逆市擴展飲食版圖 薇薇：疫情教曉我隨機應變【有片】

▼ 點擊圖片放大 +3 +2

陳展鵬為前港隊乒乓球手

前港隊乒乓球代表陳展鵬在《明星運動會》代表紅隊出戰，最終分別戰勝朱匯林、伍禮騫及姚宏遠，他在決賽中以21:3戰勝姚宏遠。他大讚數位對手是高手，謙稱他們敬老才讓自己勝出比賽。

自小熱愛乒乓球的陳展鵬於13歲開始接受銀禧體育學院訓練，先後加入香港青年隊及港隊。他練波初期遇過不少挫折，曾表示：「很多人都打直拍，而我則打橫拍，以前經常輸波，直到後來才漸漸有經驗及水準。」

勤力的他以前每天放學後都會練習，且會打至晚上10時，直到其教練離開球隊後，他才跟隨退隊及轉投娛樂圈。

【逆天奇案】陳展鵬由做地盤工捱到成視帝 斥千萬為妻女買愛巢享家庭樂【多圖】

▲ 陳展鵬曾為亞視拍攝月曆。

陳展鵬演藝路波折多

陳展鵬在中五畢業後便參加第七期TVB藝員訓練班，畢業後成為旗下藝人，不過多演一些小角色。1996年，他初登大銀幕，以電影演員身份參演多套電影，之後獲當時全球規模最大的寶麗金唱片公司簽約成為歌手，可惜當年經濟不景，娛樂圈生態欠佳。

他其後簽約亞視，其當年在亞視在月曆造型更被瘋傳至今，甚為經典。

演藝路不順利，陳展鵬經由打乒乓球時認識的判頭介紹下當地盤工，他曾說：「馬死落地行，為維生曾經亦當過地盤工。」可是，他從業半年後因腳傷而未逼停工。

2008年，陳展鵬重返TVB拍劇，其演出開始受到家庭觀眾愛戴，於2016年更憑《城寨英雄》的拳佬一角奪得視帝。

同場加映：劉佩玥專訪