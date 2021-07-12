【星二代】張繼聰女兒天生鬈髮長睫毛似異國萌娃　謝安琪操刀為4歲女影文青寫真

▲ 謝安琪近日為4歲女兒連環拍攝文青寫真。

圈中恩愛夫妻謝安琪（Kay）和張繼聰不時在社交網站大曬仔女靚相，Kay連續兩日分享女兒張靖（Karina、乳名Kakaball）的唯美靚相，皆由Kay親自操刀，她近日迷上女兒的長長眼睫毛，故瘋狂影女兒的大頭相，影到個女感到不耐煩，非常可愛。

在媽媽的鏡頭下，Karina的表情可愛百變，Kay昨日（11日）在女兒的IG分享了一輯唯美大頭相，多角度展示女兒的波浪鬈髮及長長眼睫毛，似足異國娃娃，Kay忍不住扮女兒留言︰「媽媽今日好鍾意我雙眼！」

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不過，後面的照片可見女兒面露無奈表情，甚至用毛公仔遮擋鏡頭，網民笑稱她「完美示範咗如何有禮貌又可愛地阻止人哋影相」。

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一家四口迪士尼staycation

一家四口日前又到迪士尼樂園酒店staycation，Kay在酒店房也瘋狂「影女」，捕捉她悠閒地坐在豪華梳化上、站著望窗外風景，Kay也成功捕捉張繼聰與囡囡深情對望，兩父女好sweet。張繼聰都好公平，為Kay與大仔張瞻（James）在城堡前影合照，並笑言︰「一人一個，唔好爭。」

▲ 張繼聰謝安琪一對仔女的年齡相差10年。（IG圖片）

仔女同讀英基學校

一對子女現同就讀英基屬下學校，14歲的大仔James讀啓新書院（Renaissance College），校舍位於馬鞍山，細女Karina則在英基其中一所國際幼稚園讀書。Karina早前穿上校服影學生相時，就盡騷鬼馬表情，擺出一副厭世樣，好有性格。

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英基學校協會（ESF）推行幼稚園至高中「一條龍」入學政策，入讀英基國際幼稚園K1，而又適合接受主流英語教育的學生，保證升讀英基的小學，其後升讀中學，等同保證在英基從K1直至第13班（Year 13），接受共15年教育。但此入學政策不適用於特殊教育需要（SEN）學生。

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英基轄下共有22間學校，包括5間幼稚園、9間小學、5間中學及3間私營獨立學校。5間國際幼稚園分別是雅柏、曉新、青衣、東涌及烏溪沙，2021/22年度學費由$77,000至$100,000不等，視乎所屬學校而定。每年9月1日至30日接受下學年的K1中央入學申請。

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責任編輯︰王明芳