【寶寶大過天】商天娥48歲結婚遺憾未能生B　娥姐享受二人世界：相親相愛就夠

▲ 商天娥跟丈夫曾計劃領養。

在TVB熱播的劇集《寶寶大過天》內，商天娥飾演游在山（馬國明飾）的媽咪Happy姐，娥姐憑出色演技演活這位極品奶奶一角。

早前商天娥接受電台節目《舊日的足跡》訪問，當中分享跟丈夫的甜蜜婚姻和對生兒育女的看法，由於娥姐到48歲才結婚，故夫婦膝下兒，娥姐透露曾想過領養，惟最終打消念頭：「兩個人相親相愛就夠。」

【鹿鼎記】梁朝偉劉嘉玲吳君如為毛舜筠慶生 36年後《鹿鼎記》七位老婆仔際遇各不同

▲ 商天娥接受車淑梅訪問。

商天娥欣賞馬國明

商天娥曾兩度離開TVB外闖，及至去年才重回娘家拍攝劇集《寶寶大過天》，對於相隔6年再拍劇，娥姐解釋有兩大原因，除因為戲癮外，拍檔馬國明是另一個吸引之處。

她說：「我認識他好多年，他經常在化妝間主動跟我傾偈，娥姐前、娥姐後，我笑日日都見他，爆show爆到七彩，是否儲錢娶老婆？他說希望買多間屋給媽咪住，這是否代表現在那間留畀給自己？哈哈，我不可以代他說話。」

商天娥大讚馬國明觀察力强與心思細密，懂得以不同方式跟不同人溝通：「好似我樣子那麼嚴肅，他都有本事跟我傾到偈，代表他可看穿每一個人，所以我覺得他有自己安排和想法，他簡直是個好老公，我覺得這個是湯小姐的福氣。」

不少人也將《寶寶大過天》和年前的《BB 來了》作比較，商天娥不以為然：「我都有看《BB 來了》，他們說這套是《BB 來了》第二集，我才那麼大興趣。不過，比較是正常，這樣才有話題，我不介意。我覺得每個人都各有自己的忠實觀眾，有人鍾意佳芯，我都好喜歡她，但香香每一個角度都那麼靚！」

▲ 商天娥跟馬國明演母子。

曾為愛情迷失

商天娥入行38年，1983年出道娥姐為第12期TVB藝員訓練班的畢業生。入行兩年後，她跟張國榮合演《儂本多情》而走紅，為當年電視台力捧的花旦，先後飾演《鹿鼎記》、《義不容情》等經典劇集。

90年代初，商天娥眼見受捧程度未及從前，身形開始發福，之後離開TVB轉投亞視，更曾到內地、台灣發展，及至2003年，商天娥重返TVB，首部參演的劇集為《隔世追兇》，劇裡她扮演郭晉安媽媽。

在感情方面，娥姐曾於TOPick訪問中透露，年輕時時當然喜歡拍拖，而為愛情而迷失自我：「幸好朋友提醒我，人生不只得愛情，唔可以只用一樣嘢箍死自己，於是就去搵自己興趣、事業。」

▼ 點擊圖片放大 +7 +6

娥姐不貪慕虛榮

2010年，娥姐才與拍拖4年的商人男友李偉誠結婚，當時年屆48歲。她解釋遲婚原因是覺得結婚得一次機會，所以要多看看。

有說男方之前暗戀她10多年，一直未婚默默在等待她，商天娥笑說：「這些你要問他，我不方便問，我真的一直沒有問過他。其實我不介意，亦都無所謂，大家都是40來歲成熟的人，為何問這麼多？我要的是現在的他！」

她回憶稱：「我很記得，我們第一次單獨約會，他說：『我並非好富裕，你不會介意嗎？』我就答那就好了，我不鍾意好有錢，夠就得啦！」

▼ 點擊圖片放大 +6 +5

【寶寶大過天】商天娥跪求龔慈恩演技爆發 兩大花旦情路各異感家庭最重要

商天娥一直的心願是能夠生兩個女兒，可惜兩夫妻遲婚未能如願，亦明白不可以強求：「我跟老公曾經想過領養，好啦，真的要去領養之時，老公是有潔癖，他擔心小朋友父母 DNA 有問題，萬一有惡習脾性等等怎麼樣。我就話算啦，我們放棄這個念頭，兩個相親相愛就夠。」

每提起丈夫，娥姐也露出溫婉笑容：「我們似同屋主、朋友、生意拍檔，最主要我們是一對夫妻，他好錫我和我的家人。」

同場加映：杜燕歌專訪