【食不安心】剪開紙包飲品回收驚見噁心異物　佈滿疑似「霉斑」觸感黏滑有彈性

▲ 網民剪開紙包飲品回收驚見噁心、觸感黏滑異物。

回收飲品包裝是個好習慣，不過剪開包裝時隨時會嚇親！有台灣網民日前飲完一盒紙包果汁後，打算剪開清洗回收。豈料一剪開才發現盒中有噁心異物，異物好像佈滿霉斑，觸感黏稠滑還有彈性，令事主大呼噁心，馬上嘔吐。

網民於《爆料公社公開版》發文，指3日前在家樂福買了「囍瑞BIOES的覆盆莓綜合果汁」，喝完後打算清洗紙盒拿去回收。但一剪開紙盒，才見到裏面有噁心、不知名的異物。

事主更拿上手觸摸，並表示：

看起來滿是霉斑，觸感黏稠滑還稍有彈性，真的太噁了，我真的沒辦法接受喝了一公升不曉得什麼鬼東西，黴菌果汁？大腸桿菌汁？any kind of菌飲料？

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他又擔心喝後會不會生病，亦去廁所「大嘔特嘔」。

果汁本身是紫紅色的，而且也有果肉渣，肉眼真的看不出來，而且喝起來還真的沒異味。

他表示，這個牌子一直標榜健康著名，很多地方都有售，希望可以求償。

今天是週日客服應該沒有上班，真的覺得心理創傷很嚴重！！！以上言論全數屬實，絕無造謠，我的人格真的沒有那麼廉價！！！

帖文一出馬上引起網民熱烈討論，認為該異物有點像田雞皮；另有不少網民反映自己曾有類似經驗，且不限於該品牌；又有網民大讚事主非常有勇氣，居然夠膽觸摸噁心異物：

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本港亦曾有港媽在網上發文，指剪開紙盒蘋果汁清洗回收時，竟見到一塊疑似發霉魚皮在盒內，超級嘔心。她形容盒內有一塊灰白色的異物，表面看似滑捋捋。詳情：【食用安全】港媽剪開盒裝蘋果汁欲洗淨回收 驚現內藏疑似發霉魚皮

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責任編輯：羅嘉欣