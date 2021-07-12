【重頭開始】熊仔頭+Santis+杜以晨為張敬軒拍MV　軒仔：make that 1% happen【有片】

▲ 張敬軒與「FHproduction」合作拍攝《重頭開始》MV。

張敬軒日前推出全新廣東作品《重頭開始》，歌曲找來林家謙作曲、陳耀森填詞，曲風有種跟你講故事的心情，毋須蘊釀一個大道理，亦免除強裝激昂心情，只需淡淡然地唱，將想講的唱出來便是，這次張敬軒化身成一個說故事的人，娓娓道來。

今次的MV找來四大YouTube平台之一的「FHproduction」（熊仔頭）合作，歌曲同時亦是「FHproduction」製作的電影《暗戀》主題曲。

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▲ 《重頭開始》為「FHproduction」製作的電影《暗戀》主題曲。

《重頭開始》MV內容

MV內容環繞着「暗戀」的故事，熊仔頭跟兩位女主角Santis及杜以晨分別有不同的暗戀，熊仔頭跟Santis互相暗戀互相喜歡；杜以晨則暗戀着Santis，但這個暗戀卻得不到結果。另外，軒仔亦於電影中客串一角，戲內加插「遮遮」煮早餐搞笑劇情，同時亦與其中一位女主角Santis有「錫錫」戲份。

首次跟熊仔頭合作，軒仔表示：「今次熊仔頭電影片尾最後一句道出『make that 1% happen』；首先要多謝熊仔頭所有團隊人員，我覺得這句說話對我來說同樣適用，希望無論是音樂或創意上，都一樣make that 1% happen！」

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▲ 張敬軒與「娘娘」杜以晨合作。

張敬軒與熊仔頭合作

至於拍攝期間趣事，軒仔補充：「首先因為今次合作，令我看見熊仔頭本人真身；第二是看見別人稱『屯門張敬軒』的朋友仔，我們還合作唱了《櫻花樹下》；三是辛苦了飾演遮遮的打燈哥哥，要反串粉墨登場。」

MV及電影上架後，短短一日合共有近30萬人收看，隨即進佔YouTube熱門首五位中，網民反應熱烈，表示軒仔跟「熊仔頭」合作令人驚喜，又指「熊仔頭」得到成就解鎖，除了首次拍攝長達四十五分鐘的電影，亦謂以往「熊仔頭」的片通常都會以軒仔歌曲作配樂，這次軒仔新歌成為電影的主題曲，絕對是最成功的「追星族」。

▲ 張敬軒與「熊仔頭」會面。

歌曲《重頭開始》講述一段不堪的戀情，或會期望有重頭開始的機會，自以為是一份奢望，其實唾手可得，關鍵在於你是否願意放行自己。《重頭開始》用旁人視點，勸籲當事人離開一段弄得自己傷痕累累的感情，嘗試給予自己一個重頭開始的新生。

同場加映：張敬軒專訪