【體育發展】霍啟剛倡本地體育產業化　推動商界參與有利可圖

▲ 霍啟剛與妻子郭晶晶日前接受訪問，分享兩人相識經歷，以至教子方程式。（馬會提供）

港協暨奧委會副會長霍啟剛與妻子、奧運「跳水皇后」郭晶晶日前接受馬會刊物《駿步人生》專訪。霍啟剛認為，本地體育發展除了精英化、盛事化和普及化外，應在「三化」之上再加一個產業化，未來更要推動商界參與，令他們知道體育不止是企業社會責任，更是一門產業，有利可圖。

霍啟剛又指，體育要變成產業，除了商界參與，自身也必須與時並進。他強調，並非要推翻過去，但「三化」推行至今20年，未來如何配合市場和國家發展， 更形重要。他他舉例，近年年輕一輩流行做 Slasher （斜棟族），很多人身兼多職，建議透過普查，重新審視未來體育發展方向，

應該怎樣去「圈」 體育產業？如何界定體育產業從業員？社會現象如何影響了體育產業？

他又說，香港人口只得700多萬，若能夠連接大灣區， 舉辦更多大灣區賽事、大灣區聯賽，市場就大得多。霍啟剛又指，普羅大眾現在更重視健康，對運動科研、運動營養飲食等，需求愈大，建議推動體育服務，例如將已屬亞洲頂級的體院運動科研推廣出去成為產業，

霍家三代參與體育發展，各自肩負不同的時代需要。霍啟剛回想爺爺霍英東那一輩，當時中國內地正處於改革開放之初，體育兼具協助推動國家發展的使命，

中國在 1984 年之前無法參加奧運，當時要以體育協助國家重返奧運，（希望） 在國際舞台佔一席位。

到了父親霍震霆接掌港協暨奧委會會長及國際奧委會名譽委員之職，

那時要展示國家隊的成績， 甚至向世界展現我們有能力舉辦一個很成功的奧運會。

來到今天，霍啟剛對於體育的意義有 另一番詮釋：

現在國家更重視全民健康、全民參 與運動，這令我思考香港應該如何發展，令學界、廣大市民投入體育運動。

本身是運動員的郭晶晶也認同：

大家要多點參與，希望更多人做運動， 這樣才得知自己有沒有天分。

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全文刊登於香港賽馬會刊物《駿步人生》

責任編輯：陳子謙