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【打針獎賞】莎莎100萬元抽獎今午接受登記 　8月起連抽10周每人可獲2,000元現金券

社會 13:19 2021/07/12

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熱門 大叔的愛 5000元消費券 校長專欄 刑偵日記 烹飪教煮 聲夢傳奇 靚太安樂窩 香港小姐2021 新冠疫苗 兒童健康

莎莎100萬元抽獎今午接受，8月起連抽10周每人可獲2,000元現金券。(SaSa網頁截圖)

莎莎國際早前公布推出疫苗大抽獎，提供總值100萬元的莎莎現金券。合資格的市民可於今（12日）中午12時至9月30日中午12時期間，於莎莎抽獎活動網站登記參加；活動將於今年8月2日起連續10周抽獎，每周一次，每次設有50名得獎者。

資格要求參加者必須為年滿18歲的香港市民，並在香港已完成接種兩劑新冠疫苗便可參與（若曾感染者，只須完成一劑），參加者須先登記成為香港莎莎網店會員。在首九輪抽獎中未能中獎的參加者，將自動進入下一輪抽獎，直至10月4日最後一輪抽獎為止。

莎莎國際舉辦的疫苗大抽獎將於8月2日至10月4日期間舉辦十輪幸運抽獎，每周一次，總共送出價值100萬元的莎莎現金券，每輪抽出50位得獎者，中獎可獲價值2,000元的莎莎現金劵，及爲期一年的莎莎實體店 VIP 會籍。此外，為鼓勵員工接種新冠疫苗，集團將另設員工大抽獎，額外送出總值20萬元的莎莎現金券給予得獎者。

同場加映，中年男士常腰痛以為休息不足，求醫後揭患晚期前列腺癌：

一文看清不同疫苗獎賞及優惠：https://bit.ly/3vw84v0

HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：陳麗娜

 

 

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