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【電梯意外】屯馬線顯徑站被電梯門割傷流血　化學博士K Kwong呼籲小心：好利！

健康 13:29 2021/07/12

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化學博士K Kwong於顯徑站被電梯門割傷流血。

出入電梯要小心！香港大學化學系博士K Kwong（鄺士山博士）今(12日)發文指，自己在屯馬線顯徑站搭電梯上月台時，被電梯門弄傷流血，呼籲大家小心。

K Kwong於其專頁發文呼籲大家在屯馬線顯徑站出入時，要小心上月台的電梯門，直言電梯門「好利」，並貼出一張手指受傷流血的照片。TOPick就事件已向港鐵查詢，正待回覆。

K Kwong表示電梯門「好利」，籲大家小心。(圖片來源：K Kwong Facebook專頁)

大家小心D 新 MTR 站上月台嘅 lift 門, 好利！我奶咗嘢！出師不利。已遮咗最多血果部份。放心，我係打不死嘅！

帖主一出馬上引起網民熱烈討論，紛紛關心K Kwong的傷勢，建議他申請賠償。亦有網民感謝K Kwong的提醒，表示出入該站電梯時會小心，尤其是抱著小朋友的家長：

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同場加映：【活得健康啲】藥劑師學會分析青少年打復必泰疫苗宜忌　打針後不可做3個行為

政府早前公布將復必泰疫苗接種年齡下限，降至12至15歲青少年，惟部分家長會擔心子女的身體狀況不適合接種疫苗。今集《活得健康啲》請來香港醫院藥劑師學會會長崔俊明，解構青少年打針後常見的副作用及注意事項。

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責任編輯：羅嘉欣

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