【在職媽媽】媽媽湊B接面試電話分身不暇　帶1歲仔着西裝見工喜獲取錄

▲ 美國一名媽媽帶1歲兒子見工，最後喜獲取錄。

在職媽媽兼顧工作及照顧子女不容易，美國密蘇里州聖路易斯一名母親，日前在照顧1歲兒子時，臨時收到面試電話，因找不到人幫忙湊B，在得到公司同意後，帶同兒子參與面試，最後喜獲取錄。

綜合外媒報導，現年38歲的媽媽Maggie Mundwiller，去年3月誕下兒子Mylo，卻在兒子6周大時遭解僱，失去從事超過13年的銷售員培訓工作。近日Maggie在家湊仔時，收到新工第二輪面試通知，但家中無人幫忙照顧兒子，令她一度想放棄面試機會。

我向公司坦白，指自己因照顧小朋友無法抽身面試。他們立即回應，指我可以帶同兒子一起去。

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為兒子手寫有趣CV

為了讓公司留下好印象，Maggie幫兒子穿上西裝，又為他手寫一份有趣的CV，表示兒子的工作展望是「吃掉所有零食」，並擁有「自行脫掉尿布」、「下樓梯不用拖媽媽的手」、「30秒內摧毀任何乾淨地方」等技能。Maggie指Mylo在面試時又流口水又搗亂，但她最後仍喜獲取錄。

Maggie將見工過程拍下並放到影音平台TikTok上，吸引大批網民觀看，不少人都為她感到高興。Maggie隨後回應，指希望更多人了解在職媽媽的困境，盼未來更多公司為她們提供支援及幫助。

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責任編輯：王明芳