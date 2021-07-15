  • 33°C
香港時間 : 2021715日 (週四) 19:04
靚太生活雜誌

會員專區

專題:TOPick DSE 升學攻略2021

熱門關鍵字 : 大叔的愛 5000元消費券 校長專欄 烹飪教煮 聲夢傳奇 MIRROR星蹤 靚太安樂窩 香港小姐2021 新冠疫苗 兒童健康
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【在職媽媽】媽媽湊B接面試電話分身不暇　帶1歲仔着西裝見工喜獲取錄

親子 18:03 2021/07/15

分享：

熱門 大叔的愛 5000元消費券 校長專欄 烹飪教煮 聲夢傳奇 MIRROR星蹤 靚太安樂窩 香港小姐2021 新冠疫苗 兒童健康

美國一名媽媽帶1歲兒子見工，最後喜獲取錄。

在職媽媽兼顧工作及照顧子女不容易，美國密蘇里州聖路易斯一名母親，日前在照顧1歲兒子時，臨時收到面試電話，因找不到人幫忙湊B，在得到公司同意後，帶同兒子參與面試，最後喜獲取錄。

綜合外媒報導，現年38歲的媽媽Maggie Mundwiller，去年3月誕下兒子Mylo，卻在兒子6周大時遭解僱，失去從事超過13年的銷售員培訓工作。近日Maggie在家湊仔時，收到新工第二輪面試通知，但家中無人幫忙照顧兒子，令她一度想放棄面試機會。

我向公司坦白，指自己因照顧小朋友無法抽身面試。他們立即回應，指我可以帶同兒子一起去。

    點擊圖片放大
    +6
    +5

為兒子手寫有趣CV

為了讓公司留下好印象，Maggie幫兒子穿上西裝，又為他手寫一份有趣的CV，表示兒子的工作展望是「吃掉所有零食」，並擁有「自行脫掉尿布」、「下樓梯不用拖媽媽的手」、「30秒內摧毀任何乾淨地方」等技能。Maggie指Mylo在面試時又流口水又搗亂，但她最後仍喜獲取錄。

Maggie將見工過程拍下並放到影音平台TikTok上，吸引大批網民觀看，不少人都為她感到高興。Maggie隨後回應，指希望更多人了解在職媽媽的困境，盼未來更多公司為她們提供支援及幫助。

同場加映：早婚當全職媽媽感失去自我　康子妮重投職場為人生再定位

TOPick推出「Band1學堂」，更多教育升學資訊：https://bit.ly/3a6HT6T

【hket TV家庭台】《湊得輕鬆啲》逢周三晚上10點伴你同行育兒路︰bit.ly/35z6COD

TOPick登陸MeWe啦：https://mewe.com/p/topick

責任編輯：王明芳 

相關文章

【在職媽媽】新手媽媽重返職場心掛掛子女 《寶寶大過天》岑麗香成在職媽媽縮影
17:10 2021/07/03
【在職媽媽】新手媽媽重返職場心掛掛子女 《寶寶大過天》岑麗香成在職媽媽縮影
【在職媽媽】公務員港媽返工日泵人奶3小時拒OT　連累同事加重工作量犯眾憎
13:50 2021/03/07
【在職媽媽】公務員港媽返工日泵人奶3小時拒OT　連累同事加重工作量犯眾憎
【在職媽媽】港媽產後復工泵奶擺滿雪櫃　打工仔大呻噁心︰打開雪櫃見到有啲想嘔
10:26 2021/01/13
【在職媽媽】港媽產後復工泵奶擺滿雪櫃　打工仔大呻噁心︰打開雪櫃見到有啲想嘔

你可能感興趣

【在職媽媽】新手媽媽重返職場心掛掛子女 《寶寶大過天》岑麗香成在職媽媽縮影
17:10 2021/07/03
【在職媽媽】新手媽媽重返職場心掛掛子女 《寶寶大過天》岑麗香成在職媽媽縮影
【在職媽媽】公務員港媽返工日泵人奶3小時拒OT　連累同事加重工作量犯眾憎
13:50 2021/03/07
【在職媽媽】公務員港媽返工日泵人奶3小時拒OT　連累同事加重工作量犯眾憎
【在職媽媽】港媽產後復工泵奶擺滿雪櫃　打工仔大呻噁心︰打開雪櫃見到有啲想嘔
10:26 2021/01/13
【在職媽媽】港媽產後復工泵奶擺滿雪櫃　打工仔大呻噁心︰打開雪櫃見到有啲想嘔
家庭教育 家庭關係 育兒心得 抖音 密蘇里 美國

最高瀏覽

【千億女友】傳李澤楷郭嘉文5年情結束　大馬女神林宣妤獲力捧
12:55 2021/07/14
【千億女友】傳李澤楷郭嘉文5年情結束　大馬女神林宣妤獲力捧
【千億女友】傳李澤楷結束五年情換畫林宣妤　郭嘉文首度開腔疑回應分手
今日 10:20
【千億女友】傳李澤楷結束五年情換畫林宣妤　郭嘉文首度開腔疑回應分手
【星二代學校】陳浩民結婚10周年曬P圖全家福　餅印4子女全讀St. Cat重兩文三語
18:55 2021/07/13
【星二代學校】陳浩民結婚10周年曬P圖全家福　餅印4子女全讀St. Cat重兩文三語