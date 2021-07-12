【新冠疫苗】醫院藥劑師學會：僅2成腎移植病人接種兩劑復必泰後有中和抗體　倡港府安排接種加強劑

▲ 醫院藥劑師學會倡港府安排腎移植病人接種加強劑。（經濟日報資料圖片）

本港至昨日(11日)已接種逾439萬劑新冠疫苗，至今有近260萬已接種首劑。香港醫院藥劑師學會綜合不同研究指，已接受器官移植的病人接種疫苗後產生的抗體水較低，當中以腎移植病人為例，接種第二劑復必泰13至19日後，僅22%中和抗體IgG呈陽性反應，建議患者家屬亦需盡快接種，並倡為腎移植病人接種第三劑。

香港醫院藥劑學會綜合不同研究指，多項臨床證據顯示，腎臟移植病人於接種第二劑復必泰疫苗13日至19日後，只有22%腎臟移植的病人中和抗體IgG呈陽性反應，就算IgG呈陽性的腎臟移植病人的抗體水平也非常低；而一些正接受免疫抑制劑治療的腎移植病人，身體所產生的中和抗體水平及T細胞水平亦大減。

學會又稱，另有研究發現已接種兩劑復必泰的腎移植及心移植病人，分別只有16.6%及34.8%接種後於血清內有抗體；認為臨床數據顯示接受器官移植的病人接種後，其免疫反應不全可能與病人身體免疫系統受到抑制有關，有必要為這些病人作「個人化的接種方案」。

香港醫院藥劑師學會建議，已接種兩劑復必泰或科興的病人，須持續戴口罩及保持社交距離、個人衞生，同時鼓勵腎移植的家人及照顧者盡快接種，為患者建立保護屏障；又倡政府為已接種的器官移植病人，檢測中和抗體及T細胞水平，及安排病人接種第三劑加強劑。

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責任編輯：陳正怡