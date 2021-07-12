【MIRROR成員】教主Anson Lo與神徒親切聊天　《不可愛教主》應援車走遍港九新界

▲ 7月，成為Anson Lo的「教主月」。

MIRROR成員盧瀚霆（Anson Lo）主演《大叔的愛》大眾歡迎外，Anson Lo早前生日，一眾神徒為他準備各項生日慶祝活動成全城熱話。當中，Anson Lo在上周三（7月7日）生日正日當天，他更往在尖沙嘴的巨型生日廣告牌前打卡留念。

不過當日適逢是「小暑」，Anson Lo卻穿厚身長褸外套，一身冬裝引起網民討論。

在昨晚（7月11日），Anson Lo在Instagram開live與神徒聊天逾1小時。

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教主自知大汗

他在網上親自解釋夏天穿「冬裝」的原因：「平時都係咁樣著衫，我好少將自己嘅私服展現畀大家睇，可能大家好Surprise。」

Anson Lo續指一年四季我都慣穿厚衫：「雖然神徒都知道我係好大汗，不過如果唔係做運動或跳舞，基本上都唔會點出汗。」

穿厚衫有原因

他表示因為平時外出工作，一落到樓下已上車，而汽車內有冷氣，然後一落車已到工作地點：「我真正接觸到出面天氣溫度，只係得1﹑2分鐘嘅事，究竟出面有幾熱或幾凍，都唔太影響到我嗰日著嘅衫。」

而正日生日當日，他有工作在身但向花姐提出，開工前先去尖沙嘴打卡：「落車5分鐘後，之後上車，我承認嗰日我係誇張，係厚嘅（件衫），不過裏面係短袖Tee，就算大家覺得誇張，都會繼續著厚衫，因為慣咗，Let say好似依家咁，我都係會著好厚冷衫。」

《不可愛教主》應援流動車

另外，各年「前夫」不要以為已過了Anson Lo生日可以「休息」，因為Anson Lo近日有新歌推出，一向十分愛錫他的神徒，已為Anson Lo準備了新歌應援流動車行走港九新界。

應援流動車配有兩面超過100寸LED大屏幕播《不可愛教主》MV，在昨日已首先到了尖沙咀海防道，未來幾繼續出現，暫時時間表如下：

日期：11/7至25/7/2021

時間：每日12 - 8pm （共8小時）

地點： 12/7 （一）太古坊海灣街

13/7 （二）天水圍嘉湖銀座

14/7 （三）觀塘駿業街

15/7 （四）沙田排頭村

16/7 （五）旺角朗豪坊 （之後日期待定）

同場加映：Anson Lo、Edan、Jer、Tiger專訪