【生命鬥士】夫婦結婚4年四處求醫終得子　兒2個半月大患罕病父母心痛：不想放棄

▲ 夫婦結婚4年四處求醫終得子，兒2個半月大患罕病父母心痛不想放棄。

孩子是父母的掌上明珠，他們的健康是父母最在意的事。內地河北一名女子與丈夫婚後努力4年不孕，四處求醫終得子，但沒想到兒子出生2個半月不幸患上罕見病腎惡性橫紋肌樣瘤，治癒率只有20%，醫生勸喻父母放棄，惟女子不願放棄得來不易的孩子，到處尋求醫生醫治。

綜合內地媒體報道，26歲女子高楊楊經過朋友介紹，與丈夫在2016年結識，並於2017年共諧連理。婚後，二人一直嘗試求子，但經歷3年時間，仍求子無果。小夫婦只好四處求子，做各種檢查、嘗試各種藥物，幾乎將積蓄花盡，終於在第四年迎來好消息，誕下一子。

兒子在2020年2月出生，新生寶寶的來臨為他們貧窮的家庭帶來許多歡樂，但為了有更好的生活，丈夫一人到外地工作，而高楊楊則在家照顧孩子，生活過得幸福又平淡。

不願放棄治療兒子

然而，在2020年4月，她發現兒子的尿液發紅，急忙帶兒子到當地醫院檢查，醫生檢查後告知，兒子的腎臟有問題，建議到其他一級醫院做一系列檢查。經過大醫院的進一步檢查，證實兒子罹患罕見的腎惡性橫紋肌瘤。醫生說康復機會低，

醫生說孩子病情嚴重，治癒率只有20%，讓我們做好心理準備，大部分患者的結果都是人才兩空。

但看著兒子一臉童真的樣子，高楊楊實在不忍心放棄，

兒子得來不易，最後就算無錢，兒子都沒有了，還要試一試。

於是決定讓醫生安排做手術切除腫瘤。

腫瘤復發轉向其他地方

後來，本以為兒子經過化療病情會改善，不料，兒子的腫瘤原位復發，而且向著雙肺轉移，

當時醫生說，孩子太小，藥量用輕的話，腫瘤2個月就長回到手術前的尺寸，加大藥量的話，孩子身體根本經受不住。

不忍看兒子受罪 用盡一切拯救

雖知道治療是一個無底洞，但高楊楊從來沒想過放棄拯救兒子，但經歷4次化療，2次手術後，兒子在第5個化療後，身體出現強烈的不適反應，心率快、心肌受損嚴重、不停哭鬧、不吃不喝等等，高楊楊看著兒子受罪，自己也心如刀割，她甘願替代兒子受罪。她只好為兒子辦理出院手續，在小小的出租屋內不斷為兒子監測心率，擔心兒子的身體出現突發狀況，

從治療到現時，一家共花費30多萬人民幣（約36萬港幣），令本來不富裕的家庭變得更加雪上加霜，只能硬著頭皮向親友借錢。她透露，自兒子患病後，她一直以水泡飯飽肚省錢。曾有人勸喻他們說，

你們還年輕，可以再生，不要到最後錢沒有了，孩子也沒有了。

可是，高楊楊從沒想過放棄，「就算用盡一切，我也要救我的孩子。」之後昂貴的治療費，對他們來說是天文數字，他們只好開始募捐，希望得到社會上好心人的幫助。

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責任編輯：王明芳