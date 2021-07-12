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【港區國安法】首被違國安法案續審　辯方專家稱重返殖民地不代表將香港分割出去

社會 13:57 2021/07/12

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辯方專家證人香港大學政治與公共行政學系教授李詠怡（左）今於高等法院作供。（陳卓欣攝）

24歲男子涉駕駛插上「光復香港 時代革命」旗幟的電單車，而被控違反《港區國安法》一案今(12日)於高等法院續審。辯方專家證人李詠怡作供稱，她無法猜度高呼涉案口號，同時舉起港英政府旗幟的人當時的想法，但她認為即使想重返殖民地時代，亦不代表要將香港從中國分割出去。

辯方傳召香港大學政治與公共行政學系教授李詠怡今繼續以專家證人身分作供。

法官陳嘉信問及，在其中一次有人高呼「光復香港 時代革命」口號的場合，有人高舉港英政府旗幟。李回應指，她不能代表高舉旗幟的人去猜度他們的想法，但以她的理解，這些人必然是對香港當時的境況很不滿，並希望香港重返殖民地時代的情況。

李續指，即使在97年7月1日回歸當天，香港由英國殖民地變回中國的一個特別行政區，但並不代表一切社會、文化和經濟的環境會一夜之間改變。至於希望香港重新成為英國殖民地，是否代表尋求港獨，李則認為在定義上，香港若是英國的殖民地，則不可能獨立。

法官陳嘉信再問及，若現時要將香港變為英國的殖民地，則需將香港從中國分割出去。李坦言這有點超出她的專家意見範疇，但她認為有此訴求的人，或只是希望恢復殖民地時代的生活方式，而非要求香港獨立或恢復英國對香港的主權。

被問及控方專家證人劉智鵬演繹「光復香港」的意思，是要將香港從敵人手中取回，亦即代表有此訴求的人並不認為香港屬中國一部分。李回應指這的確是其中一種演繹方法，但這種演繹方法存在太多假設，是很差的演繹方法。案件下午續審。

涉案被告唐英傑（24歲）被控煽動他人分裂國家罪、恐怖活動罪，以及危險駕駛引致他人身體受嚴重傷害的交替控罪。3名法官裁定表證成立，被告不自辯，傳召專家證人作供。

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記者：楊詠渝

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