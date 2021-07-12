【最後一程】港男畢業任殯儀業賺12K底薪　難忘為未剪臍帶30周嬰兒出殯

▲ 一名港男畢業任殯儀業一個月，最難忘為未剪臍帶30周嬰兒出殯。

各行各業見盡人生百態，有港男畢業後有感浪費了一年，想找有意義工作及見識一下，故此他投身殯儀業，做了一個月殯儀土工的他在討論區分享工作見聞，當中最難忘事是為未剪臍帶30周嬰兒出殯。不少網民大為尊敬他，更對殯儀業充滿好奇，提出各種問題。

港男畢業投身殯儀業

該名男網民於上周一（5日）在「連登討論區」發帖，標題為「做左殯儀土工一個月 你問我答」，他從事的殯儀土工的主要工作是抬棺材、幫先人著衫化妝、收殮和做儀式，工時不定，由4小時到10小時，全香港殮房、醫院、殯儀館、紅磡周圍去。

新人初入職的他表示爸爸及女朋友都不介意他入行，不過就不敢告知媽媽。他入行底薪只是$12,000，上個月「下欄錢」$4,000，其他工作有$4,000，大呻「好窮」。他解釋「下欄錢」即是客人俾的利是，其他工作就是老細有接其他偏門但合法的事，而他去幫手。

幫到人又有收入

網民問及何以有興趣入行，該港男表示原本讀書，有做廚房兼職︰

畢業頹咗一年，想搵人生意義，加上窮，襯後生當見識下囉……幫到人又有收入，正面啲諗係開心工作嚟。

有網民似乎看電視劇電影，好奇問及入職是否有測試要對住屍體一晚，第二日沒有事才聘請，以測試是否夠命硬。港男坦言假的，沒有這些事，反而是夾過八字才聘請，之前曾聽聞有應徵者因八字不夾就沒聘請。

心痛為嬰兒處出殯

他入行短短一個月，最難忘經歷是為嬰兒處理身後事。

30周臍帶都未剪嘅BB出殯……個BB仲跟住臍帶，BB比手掌大小小，要剪開佢本身著住件衫，再慢慢咁著溫柔啲（幫佢著衫仔）……

另有網民問及見過最核突的屍體是怎樣，該港男表示是成身黑色，口入面有屍蟲，心口劏開縫咗針「丹麥條」咁，又臭又甩皮如發霉。他都盡力忍耐，送先人最後一程。

表面見到嘅盡執，口入面都係要塞綿花整漲啲同吸水。死忍住做，最多做快啲，不過都驚啲屍水彈到自己。

此外，樓主表示行內有人信鬼，有人不信，而他沒見過，暫時不信，但他表示想試下，不太驚 ，有感「撞鬼都未必係害我」。

網民尊敬樓主

不少網民以為這類厭惡性質工作，沒有人尤其年青人願入行，同時以為薪酬很高，部分很尊敬樓主，有的叫他轉行。更多留言見下圖︰

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責任編輯：王明芳