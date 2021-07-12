【大埔火警】劏房情侶疑感情問題發生爭執　男戶主以刀施襲3人涉謀殺等罪被捕

▲ 大埔一個劏房單位凌晨發生致命火警，造成3死1傷。（曾秋文攝）

大埔一個劏房單位凌晨發生致命火警，造成3死1傷，死者包括一名42歲女子，以及2名分別13歲及8歲女童。警方經初步調查拘捕一名62歲男子，涉嫌謀殺及縱火，現正被扣查。警方指，4人同住大埔鄉事會坊美雲樓一個劏房單位，男戶主與女死者為情侶關係，相信由於兩名成年人因感情問題發生爭執，男子涉用刀襲擊女死者，屋內女童企圖阻止亦受傷。警方相信有人施襲後，故意在現場縱火，起火原因有可疑。

警方大埔警區助理指揮官（刑事）范偉豪指，今晨1時50分接獲市民報案，指上址單位有人發生爭執，傳出聲音，其後在2時02分有人報案指單位有黑煙冒出，消防和警方趕至將火救熄，在大廈梯間找到該名62歲本地男子，當時處於半昏迷狀態，其後在單位找到一名女子和兩名女童，當時已身受刀傷和失去知覺。4人同送醫院搶救，其中42歲女子以及2名分別13歲及8歲女童證實不治；而62歲男子正於威爾斯親王醫院接受治療。

▼ 點擊圖片放大 +3 +2

初步調查顯示，被捕男子與42歲女死者為情侶關係，二人在2017年開始認識，而2名女童屬女死者的親生女兒。警方相信，由於兩名成年人因感情問題發生爭執，男子涉用利器襲擊女死者，屋內女童企圖阻止亦受傷。女死者身上有40多處刀傷，而2名女童亦有5處和3處刀傷，傷口主要分布頭部及手部。

警方亦相信，有人施襲後故意在現場縱火，火勢由明火燃點直接引致，起火原因有可疑，目前現場未找到助燃劑，而火警沒有波及其他住戶。現場消息指，事發單位為約100呎的劏房，屋內只放置一張碌架床，而2名女童的父親並不相同，警方目前只能聯絡大女親生父親，暫未找到細女的親生父親。

一文看清不同疫苗獎賞及優惠：https://bit.ly/3vw84v0

HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：陳子謙、曾秋文