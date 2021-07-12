【幼兒閱讀】嚴選讀物配合親子伴讀　6大分齡閱讀及選書貼士

▲ 家長為孩子選擇讀物時，必須建基於孩子的年齡、興趣及認知發展。（iStock圖片）

一年一度的香港書展舉行在即，提到書展，不少家長均希望把握孩子的黃金學習期（0至3歲），培養孩子的閱讀興趣和習慣。有效的閱讀訓練必然涉及不同的閱讀材料，家長如能配合孩子的發展，選取適切的讀物，輔以有趣且持續的伴讀和共讀，不但能提升幼兒的閱讀興趣和能力，同時能促進子女的認知、語言發展，並增進親子關係。

人類的腦部與生俱來已具備處理文字、聲音、語言的能力，不同的腦部位置負責不同的範疇：

• 額葉：組織句子，抽象思考和分析文法

• 布羅卡氏區：分析句子，輸出口語

• 韋尼克氏區：分析語意，理解口語

• 初級聽覺區：處理聽覺和文字訊息

• 初級視覺區：處理視覺和文字訊息

孩子出生後，上述區域會陸續發展，逐漸形成我們的閱讀能力。

家長為孩子選擇讀物時，必須建基於孩子的年齡、興趣及認知發展。在選取合適的閱讀材料後，家長的配合與付出可以令「閱讀」變得事半功倍。溫馨、愉快又持之以恆的親子共讀時間，在增加孩子的識字量和認知外，也有助大腦發展，同時提升子女的溝通技巧和專注力。

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為了增加孩子的閱讀興趣，家長可以在選書和伴讀技巧方面下工夫：

一、選書建議

1. 對0至6個月的嬰兒來說，布書、膠書，或觸感書等可增加子女的觸覺訓練，引發孩子「接觸」書本的動機。此外，由於這個月齡的嬰兒仍然不具備閱讀能力，所以書本無需包含任何文字，色彩鮮明的圖畫書十分適合。

2. 7至12個月幼兒的大小肌肉發展迅速，手指可以操控不同的物件。家長可選擇一些具互動性的讀物，例如：包含機關、揭頁或拉頁的書本，用來提升孩子對書本的興趣。

3. 1至2歲幼兒的語言能力快速發展，詞彙量明顯增加，活動能力及理解力亦不斷提升。家長宜選擇互動性強、有遊戲元素的讀物，以增加孩子的參與度。故事性較強，情節簡單易明的圖書會吸引孩子閱讀和追看。

二、伴讀技巧

1. 0至6個月的孩子仍未能獨坐，建議家長讓嬰兒以平臥或側臥姿勢進行親子閱讀。過程中，家長可以用手指引領孩子看圖，從而訓練嬰兒的視覺追蹤能力。

2. 到了7至12個月，幼兒已可以站立及坐，在進行親子閱讀時，家長可以把孩子放在膝上，捉着他們的小手，一同拿着書，指出書中特定的圖案，增加孩子對書本的認識及參與度。

3. 1至2歲的幼兒充滿好奇心，喜歡探索周遭的人和事，加上語言及認知發展，可以更積極參與閱讀。家長可以跟孩子一邊看書，一邊進行「指物命名」，又可以請孩子回答有關故事的問題，鼓勵孩子找出書中特定的角色，令孩子更投入閱讀。

家長伴讀時應保持輕鬆的心情，以清晰響亮而富節奏感的聲線朗讀書本，在適當時配合誇張的面部表情，令閱讀過程變得豐富有趣。

為了與更多家長分享如何培養幼兒的閱讀興趣，我們將與一直致力出版優質書籍及兒童讀本的牛津大學出版社合作，於本年度的香港書展舉行講座，跟一眾致力為孩子打好語文基礎的家長，分享如何選擇優質讀物，萌發孩子的閱讀興趣，培養愛閱讀寶寶。

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